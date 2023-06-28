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鄭文燦率經濟產業交流團訪日4天 盼促溝通對話與合作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦出訪日本，昨天與駐日代表謝長廷一同拜會自民黨副總裁麻生太郎及政調會副會長鈴木馨祐。圖／取自鄭文燦臉書
行政院副院長鄭文燦出訪日本，昨天與駐日代表謝長廷一同拜會自民黨副總裁麻生太郎及政調會副會長鈴木馨祐。圖／取自鄭文燦臉書

行政院副院長鄭文燦在26日至29日率領經濟產業交流訪問團赴日本東京，進行為期4天的訪問，訪團成員包含經濟部次長林全能、工業局局長連錦漳及台日產業合作推動辦公室等。此行拜會重要日商，在強化台灣半導體產業鏈、2050淨零排放路徑等重要政策上，與日方進行交流對話。

行政院說明，訪團也參與經濟部與日本台灣交流協會、台北駐日經濟文化代表處合辦之「2023台日搭橋論壇暨台灣產業合作說明會」，向日方宣傳台灣重點產業，並在能源、淨零碳排、半導體、5G等議題上，凝聚產業合作共識，創造台日企業合作商機。

在訪問期間，訪團也帶領台灣資通訊和顯示器廠商，參與日本通訊及先端內容製作技術大展，包含台灣廠商光寶、雲達、智宏網、達運精密、緯創資通、群創等企業，增加台日雙邊合作機會。

日本台灣交流協會 半導體

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