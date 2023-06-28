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鄭文燦率經濟產業交流團訪日4天 盼促溝通對話與合作
行政院副院長鄭文燦在26日至29日率領經濟產業交流訪問團赴日本東京，進行為期4天的訪問，訪團成員包含經濟部次長林全能、工業局局長連錦漳及台日產業合作推動辦公室等。此行拜會重要日商，在強化台灣半導體產業鏈、2050淨零排放路徑等重要政策上，與日方進行交流對話。
行政院說明，訪團也參與經濟部與日本台灣交流協會、台北駐日經濟文化代表處合辦之「2023台日搭橋論壇暨台灣產業合作說明會」，向日方宣傳台灣重點產業，並在能源、淨零碳排、半導體、5G等議題上，凝聚產業合作共識，創造台日企業合作商機。
在訪問期間，訪團也帶領台灣資通訊和顯示器廠商，參與日本通訊及先端內容製作技術大展，包含台灣廠商光寶、雲達、智宏網、達運精密、緯創資通、群創等企業，增加台日雙邊合作機會。
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