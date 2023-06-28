公職財產申報法施行30周年 監院、法務部檢討成效
「公職人員財產申報法施行三十周年研討會」今（28）日登場，由監察院與法務部在台大醫院國際會議中心聯合舉辦，邀請國內相關領域專家學者，從法制面與實務面進行多元觀點深度探討與分析，廣納建言，作為後續業務執行與未來修法參考。
本次研討會，將對修法後已施行十五年的強制信託、公股董監事納入申報義務人範圍等制度問題，從實務執行成效檢討。研討會上午由監察院長陳菊、法務部長蔡清祥主持開幕式；研討議題則有「公職人員財產申報法強制信託制度之檢討」、「公職人員財產申報法適用對象之範圍-公股董監事申報財產之必要性」、「公職人員財產申報法配偶協力申報財產之研究」及「消極財產於公職人員財產申報法之定位與評價」，期盼藉由這次研討會，提供未來修法與執行實務參考，讓公職人員財產申報制度更臻完備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言