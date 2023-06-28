公職財產申報法施行30周年 監院、法務部檢討成效

「公職人員財產申報法施行三十周年研討會」今（28）日登場，由監察院與法務部在台大醫院國際會議中心聯合舉辦，邀請國內相關領域專家學者，從法制面與實務面進行多元觀點深度探討與分析，廣納建言，作為後續業務執行與未來修法參考。

本次研討會，將對修法後已施行十五年的強制信託、公股董監事納入申報義務人範圍等制度問題，從實務執行成效檢討。研討會上午由監察院長陳菊、法務部長蔡清祥主持開幕式；研討議題則有「公職人員財產申報法強制信託制度之檢討」、「公職人員財產申報法適用對象之範圍-公股董監事申報財產之必要性」、「公職人員財產申報法配偶協力申報財產之研究」及「消極財產於公職人員財產申報法之定位與評價」，期盼藉由這次研討會，提供未來修法與執行實務參考，讓公職人員財產申報制度更臻完備。 「公職人員財產申報法施行三十周年研討會」今日登場，由監察院與法務部在台大醫院國際會議中心聯合舉辦，監察院長陳菊（右二）、法務部長蔡清祥（左二）一同主持開幕式。記者林俊良／攝影 「公職人員財產申報法施行三十周年研討會」今（28）日登場，監察院長陳菊（右四）、法務部長蔡清祥（右三）出席主持開幕式，期盼藉由這次研討會，提供未來修法與執行實務參考，讓公職人員財產申報制度更臻完備。記者林俊良／攝影 監察院長陳菊出席「公職人員財產申報法施行三十周年研討會」致詞，期盼廣納建言，作為後續業務執行與未來修法參考。記者林俊良／攝影 「公職人員財產申報法施行三十周年研討會」今日登場，法務部長蔡清祥開幕式致詞。記者林俊良／攝影