民進黨地方違紀案處理不周 派系不滿情緒再起

蔡英文總統日前邀約民進黨總統參選人賴清德與小英之友會幹部會談，被視為出手整合黨內派系齊心打選戰；但近來一件不起眼的地方黨紀違紀案，卻被黨內質疑處理不公，加上指標的台北市內湖南港選區，被外界視為有英系相挺的基進黨立委參選人吳欣岱仍不退選，兩事件再次挑起黨內是否徹底整合的敏感神經。

去年地方選舉，嘉義縣議員黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞兄妹，因違紀為退黨參選嘉義縣太保市長的鄭淑分助選，遭嘉義縣黨部決議開除黨籍，但民進黨中評會開會討論後則推翻該決議，改為停權及予以警告處分。

地方派系人士解讀，黃榮利在立委初選時一度要出馬挑戰現任立委蔡易餘，當時地方就盛傳黃是相對友好賴清德陣營的態度，如今黨中央中評會決議輕放的做法，令人聯想是否只要和賴清德友好，連替民進黨對手助選，這麼嚴重的事都可以被輕輕放下，民進黨還有是非對錯可言嗎？

據悉，有民進黨中常委對此事也表不滿，上周中常會更是在開會前10分鐘，臨時決定不去開中常會，透露出不尋常政治氛圍。中常會內一樣不平靜，中常委陳茂松在開會前就在會議室直言，「等下開會，要痛罵中評會主委賴瑞隆」，民進黨秘書長許立明還特別予以言語安撫；最後還是賴瑞隆也沒出席中常會，才免去了一場黨內爭執戲碼。

黨內人士說，原本就沒有真正心連心的黨內團結，經不起這些事情波瀾，黨中央應該要給個地方一個合理交代。賴瑞隆表示，雖然縣黨部建議開除黃榮利、黃麗貞黨籍，但當事人有前往中央黨部說明，當時是為非黨籍提名的參選人，也是初選過程退黨的黨員助選，認為違紀狀況還不到開除黨籍程度。