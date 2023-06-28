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府發言人Kolas爆涉不倫戀 男方：未有任何親密行為
總統府發言人Kolas Yotoka遭爆不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責保護她的李姓已婚隨扈。總統府今天表示，為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas稍早已向總統請辭總統府發言人一職，總統並准辭。李姓隨扈也在臉書上發聲明，向Kolas道歉，強調雙方未有任何親密行為。
李姓隨扈指出，首先他要向家人們道歉，「因為我們夫妻多年生活不睦，造成許多人的傷害，也要謝謝Kolas在我低潮求助的過程中協助我，避免遺憾的發生。」
李姓隨扈表示，「我要對Kolas說抱歉，因為我長年跟另外一半的摩擦，讓我隨時處於情緒崩潰的狀態。我的太太同意要離婚，卻反反覆覆，這狀況我並沒有讓Kolas知道，才釀成今天的風波。我對Kolas的期待與想像，僅只於對話，感謝她的包容，我們從未有過任何親密行為，並未如周刊所述。謝謝Kolas陪我走這一段，讓我不至於離開這個世界。在此本人深感抱歉，也再次向無辜受傷害的人致歉。」
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