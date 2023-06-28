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總統府發言人Kolas爆不倫戀火速請辭 蔡英文准辭

聯合報／ 丘采薇／台北即時報導
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

鏡週刊今天報導，總統府發言人Kolas Yotoka去年競選花蓮縣長期間，與貼身已婚李姓保鑣陷入不倫戀，遭李妻告上法院求償百萬。總統府發言人林聿禪今日表示，相關報導為 Kolas 發言人個人私領域事務，府方沒有進一步評論，並盼其妥為處理。另為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas 稍早已向總統請辭總統府發言人一職，總統並准辭。

蔡英文總統28日上午出席由聯合報系主辦的2023世界新聞媒體年會前，並未回應場外媒體詢問蔡總統對發言人爆出不倫戀的看法，她面帶微笑對提問的媒體揮了揮手，便進入會場。

鏡週刊今天報導，總統府發言人Kolas Yotoka去年競選花蓮縣長期間，與貼身已婚李姓保鑣陷入不倫戀，兩人還計畫生孩子並取名為「Lucy」，遭李妻告上法院求償百萬。

根據鏡週刊報導，花蓮地方法院日前受理這起侵害配偶權官司，意外揭露Kolas與隨扈不倫戀。李男以「登聖母峰」作為幽會暗語，報導也揭露兩人對話截圖，男方稱「我想要我們的Lucy」，女方稱「我的MC來了，Lucy沒有了」並表示心情差。

男方回應「提早來了，我會一直努力」，女方則說，「如果下次還是28天，那就會是1/15-17」，男方說「我只想要妳有Lucy」，女方則說，「我一度放棄了，但我都願意這樣跟你做，我們都要冷靜去面對這個問題」，對於男方說「希望妳還愛著我」，女方說「我是」。

總統府發言人 Kolas 花蓮 蔡英文

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