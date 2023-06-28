快訊

早晨財經速解讀／台幣失守31、人民幣急跌破7.2 亞股修正開始？

府發言人Kolas爆戀已婚隨扈 代號「聖母峰」、計畫生子遭求償百萬

救你命的「AI藥神」？人工智慧將引領生醫開發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府發言人Kolas爆偷情人夫遭求償 Kolas：已無聯繫

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。圖／聯合報系資料照片

鏡週刊今天報導，總統府發言人Kolas Yotoka去年競選花蓮縣長期間，與貼身已婚李姓保鑣陷入不倫戀，兩人還計畫生孩子並取名為「Lucy」，遭李妻告上法院求償百萬。對此，Kolas回應不清楚李男婚姻狀況，兩人已沒有聯繫。

根據鏡週刊報導，花蓮地方法院日前受理這起侵害配偶權官司，意外揭露Kolas與隨扈不倫戀。李男以「登聖母峰」作為幽會暗語，報導也揭露兩人對話截圖，男方稱「我想要我們的Lucy」，女方稱「我的MC來了，Lucy沒有了」並表示心情差。

男方回應「提早來了，我會一直努力」，女方則說，「如果下次還是28天，那就會是1/15-17」，男方說「我只想要妳有Lucy」，女方則說，「我一度放棄了，但我都願意這樣跟你做，我們都要冷靜去面對這個問題」，對於男方說「希望妳還愛著我」，女方說「我是」。

報導指稱，花蓮縣信賴之友會17日成立，民進黨總統參選人賴清德致詞時，問支持者推薦誰來參選花蓮立委？有台下有人喊「Kolas！」當時Kolas在賴身旁，而李妻就在台下人群中。

花蓮縣信賴之友會17日成立，民進黨總統參選人賴清德致詞時，問支持者推薦誰來參選花蓮立委？有台下有人喊「Kolas！」當時Kolas在賴身旁，李妻就在台下人群中。本報資料照片
花蓮縣信賴之友會17日成立，民進黨總統參選人賴清德致詞時，問支持者推薦誰來參選花蓮立委？有台下有人喊「Kolas！」當時Kolas在賴身旁，李妻就在台下人群中。本報資料照片

Kolas 花蓮 總統府發言人 民進黨

延伸閱讀

遠眺太平洋、生活機能完善 花蓮社宅「中美好室」開工

每月都透支！人夫「獨扛房貸」抓妻子謊報開銷 網再揪1線索：快逃

中醫會訊題字換成賴清德惹議 綠委：不用做文章

女星遭設局醉後開腿跨坐人夫激吻 屁股撞到瘀青

相關新聞

總統府發言人Kolas爆偷情人夫遭求償 Kolas：已無聯繫

鏡週刊今天報導，總統府發言人Kolas Yotoka去年競選花蓮縣長期間，與貼身已婚李姓保鑣陷入不倫戀，兩人還計畫生孩子...

鄭文燦訪日 拜會麻生太郎

行政院副院長鄭文燦出訪日本，鄭文燦昨晚透過臉書表示，他與駐日代表謝長廷一同拜會自民黨副總裁麻生太郎及政調會副會長鈴木馨祐...

利用立法院休會火速排案 NCC今仍排審鏡電視2案

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）今天審理鏡電視董監變更案以及第四台上架案，由於這兩案審理期限已過，無論鏡電視申請案最終結果是...

鄭文燦訪日 拜會自民黨副總裁談經貿交流

行政院副院長鄭文燦出訪日本，他在晚間透過臉書表示，今與駐日代表謝長廷一同拜會自民黨副總裁麻生太郎及政調會副會長鈴木馨祐。...

美眾議院軍委會組團訪台 蔡英文總統明接見

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）今率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka...

9位美眾議院議員訪台 外交部：近年規模最大

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）今晚率團搭乘美國行政專機抵台，全團共9位議員，外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦