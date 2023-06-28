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總統府發言人Kolas爆偷情人夫遭求償 Kolas：已無聯繫
鏡週刊今天報導，總統府發言人Kolas Yotoka去年競選花蓮縣長期間，與貼身已婚李姓保鑣陷入不倫戀，兩人還計畫生孩子並取名為「Lucy」，遭李妻告上法院求償百萬。對此，Kolas回應不清楚李男婚姻狀況，兩人已沒有聯繫。
根據鏡週刊報導，花蓮地方法院日前受理這起侵害配偶權官司，意外揭露Kolas與隨扈不倫戀。李男以「登聖母峰」作為幽會暗語，報導也揭露兩人對話截圖，男方稱「我想要我們的Lucy」，女方稱「我的MC來了，Lucy沒有了」並表示心情差。
男方回應「提早來了，我會一直努力」，女方則說，「如果下次還是28天，那就會是1/15-17」，男方說「我只想要妳有Lucy」，女方則說，「我一度放棄了，但我都願意這樣跟你做，我們都要冷靜去面對這個問題」，對於男方說「希望妳還愛著我」，女方說「我是」。
報導指稱，花蓮縣信賴之友會17日成立，民進黨總統參選人賴清德致詞時，問支持者推薦誰來參選花蓮立委？有台下有人喊「Kolas！」當時Kolas在賴身旁，而李妻就在台下人群中。
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