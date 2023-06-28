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利用立法院休會火速排案 NCC今仍排審鏡電視2案

聯合報／ 記者馬瑞璿林銘翰周佑政／台北報導
時代力量立委陳椒華說，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（圖中）背棄對立法院的承諾，趁著立法院休會期間，還有1位NCC委員確診請假的情況下，將在周三火速排審鏡電視相關議案。圖／聯合報系資料照片
時代力量立委陳椒華說，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（圖中）背棄對立法院的承諾，趁著立法院休會期間，還有1位NCC委員確診請假的情況下，將在周三火速排審鏡電視相關議案。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）今天審理鏡電視董監變更案以及第四台上架案，由於這兩案審理期限已過，無論鏡電視申請案最終結果是「過」或者「不過」，ＮＣＣ都必須在近期給出最終結論。時代力量立委陳椒華昨表示，ＮＣＣ主委陳耀祥趁著立法院休會期間火速排審，「這是陳耀祥向外展現的權力傲慢」，國民黨團今早也將赴ＮＣＣ抗議。

據了解，今天ＮＣＣ委員會，除了申請迴避的ＮＣＣ副主委翁柏宗之外，其他委員幾乎是全數到齊，而委員也會針對鏡電視營運現況做出提問，ＮＣＣ有望近期針對鏡電視案做出最終結論。

鏡電視去年三月爆發經營大地震，短短一個月內換了四個董事長，因此鏡電視在去年四月十二日向ＮＣＣ提出董監變更申請案，後續也在五月份提出上架第四台申請案。

依照法規，ＮＣＣ依程序可審理一百八十天，必要時可延期一次，也就是說，ＮＣＣ審理期限最長為一年；換句話說，無論鏡電視這兩個案子「過」與「不過」，ＮＣＣ理應要在今年四、五月做出最終結論。

ＮＣＣ委員會五月初排案審查鏡電視案時，多名國民黨立委衝到ＮＣＣ主委室靜坐，要求停止審查，加上當天鏡電視董事長鄭優未到會陳述，而改為六月初審查；未料，六月初的審查，鏡電視董事長鄭優因為個人因素無法出席，這也讓鏡電視董監變更案、第四台上架案無法做出決議，延宕至今天召開審查會議。

陳椒華昨表示，她昨接到ＮＣＣ內部檢舉，陳耀祥無視鏡電視已經違反「附保留廢止權許可」附款的作為、背棄對立法院「調查有結果才會繼續審查」承諾，在立法院休會期間，還有一位ＮＣＣ委員確診請假情況下排審。

陳椒華今將在ＮＣＣ外開記者會，呼籲陳耀祥別再放水護航鏡電視，撤掉違反立法院決議的議程內容。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，國民黨今早將舉行記者會，回應ＮＣＣ審查鏡電視新聞台換發執照案，藍委也預計在上午十時前往ＮＣＣ抗議。

鏡電視 陳耀祥 國民黨

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