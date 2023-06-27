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世界新聞媒體年會明登場 主席：我們終於來了

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
世界新聞出版協會理事長Fernando de Yarza，今晚於「2023世界新聞媒體年會」歡迎暨理事晚宴中致詞。記者林澔一/攝影
世界新聞出版協會理事長Fernando de Yarza，今晚於「2023世界新聞媒體年會」歡迎暨理事晚宴中致詞。記者林澔一/攝影

告別疫情陰霾，2023世界新聞媒體年會今年在台北隆重舉行，世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza在今晚的歡迎晚宴上表示：「我們終於來了！」受邀出席的台北市長蔣萬安表示，台北很榮幸能夠被年會選中，並歡迎年會在睽違10年後重返亞洲。

全球最具影響力的世界新聞出版協會（World Association of News Publishers, WAN-IFRA），與聯合報系共同主辦的世界新聞年會原訂於2021年在台北舉辦，不過受到新冠肺炎疫情影響，年會延至今年，6月28日至30日在台北南港展覽館盛大舉行，蔡英文總統也將親臨致詞。

年會3日議程針對3大趨勢關鍵字，包括「AI科技創新」、「編輯室轉型」，和「地緣政治」等議題，探索新聞未來，也將針對全球熱門的假訊息等議題做探討，年會中也將頒發新聞自由金筆獎，表彰得主在新聞自由中以書寫或行動的傑出行為，並舉辦女性新聞從業人員高峰會，增加女性在新聞產業中的領導力及聲量。

世界新聞出版協會在明天年會開幕前，先行舉辦「世界新聞媒體年會歡迎暨理事晚宴」。理事長Fernando在致詞時表示，10年前在亞洲舉辦年會後，協會就一直想要回來，但受到疫情的衝擊而延期，今年「我們終於來了，我們做到了！」

他指出，今年年會有來自世界各國約千名講者與會，保證會相當成功，他也期待此次與會的大家可以從心感受台灣，帶走對台灣美好的記憶。

蔣萬安致詞時說，他感到非常榮幸台北市被年會所選中，這是新聞年會自2013年泰國曼谷年會之後，首度重返亞洲；他歡迎每位與會的講者與人員挖掘台北的美好、體驗台北的魅力。他也特別感謝主辦單位聯合報系，努力促成世界新聞媒體年會，讓大家有機會齊聚一堂、相互交流，並且行銷台灣。

世界新聞出版協會成立於1948年，總部位於德國法蘭克福。會員來自120多個國家的新聞主管人員、3千多家公司，具有超過1萬5千種出版物及1萬8千個新聞網站，是目前最具影響力及最多會員數的國際新聞組織。紐約時報、華爾街日報、彭博、衛報、金融時報、朝日新聞、法國世界報、Google、Facebook等全球知名媒體都是會員。

台北市長蔣萬安今晚出席「2023世界新聞媒體年會歡迎暨理事晚宴」，歡迎來自各國的媒體齊聚台北。記者林澔一/攝影
台北市長蔣萬安今晚出席「2023世界新聞媒體年會歡迎暨理事晚宴」，歡迎來自各國的媒體齊聚台北。記者林澔一/攝影
台北市長蔣萬安今晚出席「2023世界新聞媒體年會歡迎暨理事晚宴」，歡迎來自各國的媒體齊聚台北。記者林澔一/攝影
台北市長蔣萬安今晚出席「2023世界新聞媒體年會歡迎暨理事晚宴」，歡迎來自各國的媒體齊聚台北。記者林澔一/攝影

疫情 世界新聞媒體年會

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