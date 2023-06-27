9位美眾議院議員訪台 外交部：近年規模最大

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）今晚率團搭乘美國行政專機抵台，全團共9位議員，外交部指出，是近年規模最大的美國國會議員訪問團，在台期間將晉見蔡英文總統，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。

外交部指出，美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯於6月27日至29日率跨黨派議員訪問台灣，訪團成員包含軍委會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith, D-WA）、軍委會海權小組民主黨首席議員柯特尼（Joe Courtney, D-CT）、軍委會戰備小組民主黨首席議員加拉曼帝（John Garamendi, D-CA）、聯邦眾議員德田（Jill Tokuda, D-HI）、聯邦眾議員饒澤（David Rouzer, R-NC）、聯邦眾議員帕爾馬（Gary Palmer, R-AL）、聯邦眾議員莫伊蘭（James Moylan, R-GU）、聯邦眾議員米爾斯（Cory Mills, R-FL）等，在台期間將晉見蔡英文總統，並接受外交部長吳釗燮款宴，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。外交部對訪團來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，此次為聯邦眾院軍事委員會近年首度由主席及首席議員聯袂組團來訪，成員涵蓋該委員會及下屬重要小組的兩黨領袖議員，陣容堅強；團長羅傑斯主席立場向來友台，與首席議員史密斯都是眾院「國會台灣連線」成員，舉凡近年支持強化台美安全關係的各項倡議，都可以看到兩位議員及其他團員力挺的身影。

外交部表示，值此全球及區域安全情勢受到威權擴張威脅、中國持續企圖片面改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層陸續籌組重量級訪團來台，充分彰顯對台灣跨黨派的堅定支持，及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。相信羅傑斯此行率團訪台，定能進一步強化台美友好夥伴關係，深化雙方在全球各領域的緊密合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序。