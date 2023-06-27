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柯文哲嗆陰險狡詐政客 邱顯智：政治不難找回良心而已

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲下午出席「8號樂元 AI元年」活動發布會。記者蘇健忠／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲下午出席「8號樂元 AI元年」活動發布會。記者蘇健忠／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲今天說，時代力量立委邱顯智是陰險狡詐的政客，邱顯智晚間表示，「心中有佛，所見皆佛；心中陰險狡詐，所見陰險狡詐」，請柯文哲問問自己的內心，政治不難，找回良心、莫忘初衷而已。

邱顯智昨天說，柯文哲是提倡重啟服貿的政客，背叛當初走上街頭的一整個世代，台灣人民都應該唾棄他們，柯文哲今天受訪時回應，自己在9年前與現在邏輯一樣沒有改變，「邱顯智出來說是為了阻擋才弄這個，這不表示你是一個陰險狡詐的政客嗎？」

邱顯智晚間在臉書回應，「心中有佛，所見皆佛；心中陰險狡詐，所見陰險狡詐」，如果要提到重啟服貿，他心中看見的畫面是3件血衣，「3件血衣的主人，就是2014年4月8日，我搭載他前往法院開庭的林老師」。

邱顯智說，林老師在2014年3月24日晚上，被鎮暴警察一棒直接打中頭部，第一件白色外套噴滿鮮血，第二件黑色襯衫也是，第三件內衣也沾了大半，有好多像林老師這樣的人在當年的3月18日站出來，用生命在拚搏，流血流汗只為了擋下服貿，救自己心愛的國家。

邱顯智還說，「當你坐在立法院周圍，瀰漫在空氣中的緊張、不安，就算你閉上眼都能看得見」，這些畫面的重量，不是輕巧地說一句「反黑箱不反服貿」就可以抹滅，請柯文哲問問自己的內心，「政治不難，找回良心、莫忘初衷而已」。

邱顯智 柯文哲 服貿

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