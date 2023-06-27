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鄭文燦訪日 拜會自民黨副總裁談經貿交流

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦出訪日本，今與駐日代表謝長廷一同拜會自民黨副總裁麻生太郎及政調會副會長鈴木馨祐。圖／取自鄭文燦臉書
行政院副院長鄭文燦出訪日本，今與駐日代表謝長廷一同拜會自民黨副總裁麻生太郎及政調會副會長鈴木馨祐。圖／取自鄭文燦臉書

行政院副院長鄭文燦出訪日本，他在晚間透過臉書表示，今與駐日代表謝長廷一同拜會自民黨副總裁麻生太郎及政調會副會長鈴木馨祐。雙方一起對台日經貿交流、產業合作及強化台日關係進行深度討論。

鄭文燦透露，麻生太郎非常熱情，對台日關係有深入的理解，也相當關心台灣，讓他獲益良多。鈴木馨祐去年曾造訪台灣，過去他在桃園市長任內，也與鈴木有許多交流，能在日本再度見面，非常開心，「台日友好，一起努力」。

副閣揆在台日斷交後訪日的，鄭文燦並非首例，1994年行政院副院長徐立德出席廣島亞運，1985年李登輝曾以副總統身分，於訪問中南美洲回程時過境東京過夜。副總統賴清德則是在去年因前首相安倍晉三遇刺身亡，前往東京弔唁。

鈴木 鄭文燦 日本

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