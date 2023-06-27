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NCC委員確診期間排審鏡電視 立委批陳耀祥展現權力傲慢

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今天說，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥背棄對立法院的承諾，趁著立法院休會期間，還有1位NCC委員確診請假的情況下，即將在明天火速排審鏡電視相關議案。圖／聯合報系資料照片
時代力量立委陳椒華今天說，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥背棄對立法院的承諾，趁著立法院休會期間，還有1位NCC委員確診請假的情況下，即將在明天火速排審鏡電視相關議案。圖／聯合報系資料照片

時代力量立委陳椒華今天說，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥背棄對立法院的承諾，趁著立法院休會期間，還有1位NCC委員確診請假的情況下，即將在明天火速排審鏡電視相關議案，這是陳耀祥向外外展現的權力傲慢，再度踐踏特許事業主管機關的獨立性與尊嚴。

陳椒華晚間發表聲明，她在下午接到NCC內部的檢舉，陳耀祥擺明無視鏡電視已經違反「附保留廢止權許可」附款的作為、背棄對立法院「調查有結果才會繼續審查」的承諾，即將在立法院休會期間，還有1位NCC委員確診請假的情況下，排審鏡電視爭議甚大的變更許可相關議案。

陳椒華說，該名NCC委員過去在內部，一再堅持鏡電視所引發的各個爭議案，應該徹底調查，不能放水護航，然而該案即將在明天火速排審。

陳椒華指出，稍早有他黨立委揭露，陳耀祥在委員會議僅剩5位NCC委員的天時、地利、人和之便，離譜地將鏡電視相關爭議議案，排入明天委員會的會議議程，並且斥責陳耀祥強行闖關的司馬昭之心，現在該名確診請假的委員被陳耀祥要求，以線上參與方式參加會議。

陳椒華表示，自己必須很不客氣地說，陳耀祥護航放水鏡電視的心意已決，在迎合執政黨黨政高層的前提下，強渡關山勢在必行，確診的委員線上參與，就只是過水般的程序，動搖不了陳耀祥。

陳椒華批評，這是執政黨及陳耀祥對外界展現的權力傲慢，再度踐踏特許事業主管機關的獨立性與尊嚴。

陳椒華強調，她要再一次敬告陳耀祥，同時要呼籲所有NCC委員，別為黨意強渡關山而敗壞NCC的獨立性，請拒絕將政黨黑手伸入NCC，並且撤掉護航鏡電視闖關的議案。

陳耀祥 NCC 陳椒華

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