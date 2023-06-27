拉攏日本？ 頭城鎮長：拚觀光不能賣掉釣魚台主權

立法院長游錫堃積極爭取跟日本與那國島觀光互動，包括推動船班直航及在宜蘭設3處眺望觀景台。對於一連串動作，頭城鎮長蔡文益今天喊話，日本休想用與那國島的觀光旅遊，換取釣魚台主權；政府也不能為了獲取與那國島的觀光，而對釣魚台主權鬆手，守護主權寸土不讓。

與那國島是日本沖繩縣最西端的小島，鄰近中、日存有爭議的釣魚台列嶼，釣魚台屬於宜蘭頭城鎮的行政轄區。與那國島距離台灣只有100多公里，比距離約509公里的沖繩本島還要近，如果天氣好的話，透過望遠鏡就可以遠眺與那國島。

立法院長游錫堃昨天到宜蘭，與相關單位討論確定在頭城鎮及蘇澳鎮設置3處眺望觀景平台，此外他預計7月4日率團從宜蘭蘇澳搭船出發前往與那國島，同行有中央相關部會官員、鄉鎮市長等，爭取直航互訪。

釣魚台屬於頭城鎮行政轄區，頭城鎮長蔡文益表示，最近大家熱衷爭取與那國島觀光旅遊，對此他表示支持，但是大家難道因為爭取觀光直航，就忘了向日本爭取釣魚台主權嗎？如果對方只是略施我們一點「小糖」，觀光旅遊「蠅頭小利」，我們就忘了釣魚台的主權、形同把釣魚台給賣了，這樣的思維跟作法，他完全不能認同。

蔡文益表示，堅持維護釣魚台主權，寸步不讓，或許釣魚台主權問題，在我們的這一代無法處理，但至少要保留給下一代，一個能夠好好處理的空間，尤其釣魚台附近是重要捕魚區，沒有主權就沒有漁權，政府絕對不能鬆手。