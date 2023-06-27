稱服貿開放是引狼入室 綠委：陸金融服務業來台「你的錢可能不見」

民進黨立委林楚茵今天說，台灣在10年前擋下兩岸服貿協議，10年後更不可以重啟服貿談判，中國金融事件頻傳，這樣的金融服務，台灣不需要，「開放中國金融服務業來台灣，你的錢可能變不見」，如果服貿開放來台，根本是引狼入室。

林楚茵今天在臉書發文表示，中國曾經被視為新興潛力市場，但是現在人人只想脫鉤、去風險與降低依賴，而台灣的金融業也是如此，國銀曝險中國比例從早期約51％，到今年第一季降至25.64％、連八季減少，這些都是台灣金融業理性考量，絕對不是盲目撤離。

林楚茵指出，最近幾次金融危機，不論恆大債務危機，國有、村鎮銀行帳戶凍結、斷卡無法提款，或者頒布新規限制境內的境外公司上市、增資，甚至發動突擊搜查外國盡職調查公司格理集團（GLG），種種事件都反映中國金融服務業的高風險、不確定性以及土匪特質。

林楚茵質疑，這樣的銀行來台灣誰敢存錢進去；這樣的金融來台灣，誰敢投入資金，如果服貿開放來台，根本就是引狼入室，全球都在降低中國依存，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲卻要倒行逆施。