快訊

恭喜！蕭敬騰求婚經紀人成功 PO照放閃宣布告別單身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱服貿開放是引狼入室 綠委：陸金融服務業來台「你的錢可能不見」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委林楚茵今天指出，中國金融事件頻傳，這樣的金融服務，台灣不需要，如果服貿開放來台，根本是引狼入室。圖／林楚茵國會辦公室提供
民進黨立委林楚茵今天指出，中國金融事件頻傳，這樣的金融服務，台灣不需要，如果服貿開放來台，根本是引狼入室。圖／林楚茵國會辦公室提供

民進黨立委林楚茵今天說，台灣在10年前擋下兩岸服貿協議，10年後更不可以重啟服貿談判，中國金融事件頻傳，這樣的金融服務，台灣不需要，「開放中國金融服務業來台灣，你的錢可能變不見」，如果服貿開放來台，根本是引狼入室。

林楚茵今天在臉書發文表示，中國曾經被視為新興潛力市場，但是現在人人只想脫鉤、去風險與降低依賴，而台灣的金融業也是如此，國銀曝險中國比例從早期約51％，到今年第一季降至25.64％、連八季減少，這些都是台灣金融業理性考量，絕對不是盲目撤離。

林楚茵指出，最近幾次金融危機，不論恆大債務危機，國有、村鎮銀行帳戶凍結、斷卡無法提款，或者頒布新規限制境內的境外公司上市、增資，甚至發動突擊搜查外國盡職調查公司格理集團（GLG），種種事件都反映中國金融服務業的高風險、不確定性以及土匪特質。

林楚茵質疑，這樣的銀行來台灣誰敢存錢進去；這樣的金融來台灣，誰敢投入資金，如果服貿開放來台，根本就是引狼入室，全球都在降低中國依存，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲卻要倒行逆施。

服貿 林楚茵 金融業

延伸閱讀

綠委：中韓關係惡化導致觀光失靈 重啟服貿是拖累經濟

賴清德民調領先對手 民進黨立委席次拚過半仍是挑戰

柯文哲還原大陸要他選總統始末遭打臉 許智傑提3觀察

柯文哲批補助私大生政策買票 綠委：冷血、狹隘又傲慢

相關新聞

綠委：開放中國金融服務業來台「你的錢可能變不見」

民進黨立委林楚茵今天說，台灣在10年前擋下兩岸服貿協議，10年後更不可以重啟服貿談判，中國金融事件頻傳，這樣的金融服務，...

鬆口氣！金管會替壽險業減壓 降增資壓力

金管會宣布，今年上半年壽險業資本適足率的計算標準，原定的利率風險「加壓」確定再往後延一年，加壓倍數維持與去年相當，但20...

富邦大董蔡明忠、二董蔡明興 捐贈資金給這些學校

富邦集團董事長蔡明忠捐贈美國喬治城大學法學院3,000萬美元（約新台幣9.3億元），創校史最大金額捐款紀錄；過去十多年來...

台股失守萬七 新台幣收31.03元續寫逾7個月新低

熱錢持續出走，台灣繼續上演股匯雙跌，台股失守萬七大關，新台幣兌美元今天收盤收在31.03元，貶1.3分，續寫逾7個月新低...

美元雙率飆高 前4月外幣保單占比創近四年來新低

美元匯率升值、存款利率升高繼續衝擊外幣保單的買氣。金管會今日公布最新壽險業外幣保單銷售統計，今年前四月的外幣保單佔全體保...

金管會下半年6大新制上路 企業金融協助措施延至年底

金管會公布今年下半年將實施的6大制度及福利措施，其中個人債務協處機制及企業金融協助措施雙雙延長實施期間至今年底止，另證交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦