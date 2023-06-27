男子恫嚇吳釗燮全家滅門殆盡 綠委：唯一得利只有中共
台南市張姓男子涉嫌恐嚇外交部長吳釗燮，台南地檢署今天以恐嚇罪嫌起訴張男。民進黨立委王定宇表示，這些人在台灣內部散播仇恨，唯一得利的大概只有中共，不費任何力量就可以進行恐嚇，這樣的風氣不可長。
張姓男子今年5月在外交部臉書粉專留言，恫嚇必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡、1個活口都不能留，台南地檢署今天以恐嚇罪嫌起訴張男。
王定宇下午受訪時指出，吳釗燮站在國際自由民主社會發言、維護台灣，竟然有人說要殺他全家、滅他全家，不僅是出言恐嚇，背後到底是在幫誰，而吳釗燮的發言唯一會覺得不爽快的人，大概就只有中國共產黨。
王定宇質疑，為什麼有人願意為中共恐嚇台灣的外交部長，而在台灣還有多少這樣子的人，甚至是中共還有哪些協作者，這些在台灣內部散播仇恨、仇恨政府的特定團體組織，唯一得利人的大概就只有中共，因為他們不費任何力量，就可以對台灣進行恐嚇。
王定宇表示，感謝台南地檢署進行偵辦，希望能夠嚴懲這樣子的人，「也許他只是發個言，或者在網路上留個話，但他恐嚇的內容是要仇殺、要滅一個家的全家大小，這樣的風氣不可長」。
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