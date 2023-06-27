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時力反對重啟服務貿易協議 自始至終反服貿也反黑箱

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量發言人余佳蒨今天表示，時代力量自始至終「反服貿也反黑箱」，面對兩岸往來需求，應該建立完善的監督機制來把關。本報系資料照
時代力量發言人余佳蒨今天表示，時代力量自始至終「反服貿也反黑箱」，面對兩岸往來需求，應該建立完善的監督機制來把關。本報系資料照

時代力量發言人余佳蒨今天表示，近年來中國多次片面破壞合約，站在分散風險的立場，台灣實在不應該加大與中國的經濟整合，提高遭到中國經濟脅迫的風險，時代力量自始至終「反服貿也反黑箱」，面對兩岸往來需求，應該建立完善的監督機制來把關。

時代力量今天發布新聞稿指出，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲提議重啟服貿，時代力量堅決反對重啟服貿，同時呼籲各黨支持優先制定「兩岸協議監督條例」，才是避免以經促統的正本清源之道。

余佳蒨指出，近年來中國多次片面破壞合約，甚至對經貿合作國家施以經濟脅迫，惡霸行徑遭到世界各國抵制，站在分散風險的立場，台灣過去對中國依存度已經過高，實在不應該加大與中國的經濟整合，提高遭到中國經濟脅迫，或者在美中對抗下被連帶抵制的風險。

余佳蒨說明，時代力量主張訂定「兩岸協議監督條例」的需求非常務實，就是清楚認知台灣島搬不走，兩岸勢必有大量經貿與民間互動這個事實，撇除爭議度高的服貿，還有許多事項需要洽談，同時也認知到中國對台灣有強烈的主權意圖，所以需要更周延的協議監督機制，確保未來任何協議都能獲得充分把關。

余佳蒨強調，時代力量自始至終「反服貿也反黑箱」，面對兩岸往來需求，應該建立完善的監督機制來把關，既然各黨都認同「反黑箱」的訴求，請支持在下個會期盡速排審通過監督條例，如果民進黨支持退回服貿，就請行政院將服貿從國會撤回。

時代力量 服貿

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