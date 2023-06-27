快訊

桃園驚傳人倫凶殺案！逆子勒斃6旬病母 伴屍7小時才自首

PLG／執行長陳建州捲入Me too風波 聯盟回應了

疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

役男大學新生適用「3+1」 竟2次會議教育部就主導拍板

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為台灣大學舉行111年度畢業典禮。記者曾原信／攝影
圖為台灣大學舉行111年度畢業典禮。記者曾原信／攝影

教育部國防部推出就學「3+1方案」，讓大學生3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業，預計今年9月進入大學後新生適用該方案。不過根據了解，該方案幾乎是由教育部主導，且僅歷經2次會議就定案，被批草率。

該方案主要在3月21日下午3點30分至5時30分，由教育部邀集國防部、內政部，於教育部召開「大專役男在學期間服役彈性修業措施跨部會研商會議」所討論出來。此事涉及內政部役政署的權責，不過役政署據稱「並未收到訊息」，因此未派人參加。

國民黨立法院黨團曾經詢問國防部，相關會議細節如歷經幾場會議、時間等，國防部僅表示，「3+1」方案曾在4、5月密集討論，但歷經幾場會議、會議開會時間等，國防部皆不提供，亦僅告知6月14日是最後一場。據論者表示，外界不知「3+1」方案究竟開過幾次會，質疑這麼大的案子是只經過3月21日、6月14日兩次會議就草率定案嗎？

兵役問題在總統府國安會分工下，學生兵役由教育部主導，國防部表示曾多次與教育部討論，國防部底線為「役期不中斷」，其他尊重部會規劃方案。有知情人士認為，若學生兵役問題由教育部主導，後方是國安會下指導棋，再更後面可能就是美國。

國防部 教育部 國安會 兵役

延伸閱讀

國防部喊造第三輛輪型戰車原型車 陸軍暫無支持計劃

外長籲澳派武官駐台 國防部：軍事交流秉持平等互利

共機抵近我24浬線 國防部：如告警無效將國軍依令自衛反擊

炎暑恐熱傷害 國防部：演習增加預防能力

相關新聞

役男大學新生適用「3+1」 竟2次會議教育部就主導拍板

教育部與國防部推出就學「3+1方案」，讓大學生3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業，預計今年9月進入大學後新...

吳釗燮受澳媒專訪拋澳武官駐台 陳以信批「大嘴巴到處說」：造成對方困擾

外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪，建議澳洲政府在台北澳洲辦事處設置武官。國民黨立委陳以信說，吳釗燮逾越權限，反而讓此事見光...

支持大學「3+1」兵役政策？ 蔣萬安這樣回應

因應台灣兵役制度將恢復一年疫情，教育部推出「3+1」方案，男大生可以「3年讀書、1年當兵」，不過引來各界反彈，台北市長蔣...

Metoo走調／臨時會修性平三法 最怕錯誤解讀社會期待淪「民粹修法」

#MeToo風波持續延燒，趁民氣可用，立法院朝野黨團決定於7月14日前召開臨時會處理性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防制法（即性平三法）修法工作，盼強化友善被害人申訴，調查專業化、主管機關受理及加大加害者處罰方向處理，以回應社會各界期待。 有法界人士表示，性騷擾犯罪的特色就是常在加害人具有優勢的敵意環境中發生，如何認定是很專業的，「最怕立法院為回應社會期待急就章修法」，畢竟立法院常錯誤解讀「社會期待」淪為「民粹修法」，例如先前通過排除黑、金、槍、毒及國安等犯罪前科被選舉權的「選罷法」修正案，非常可怕。

賴清德8月出訪巴拉圭過境美國？賴辦：目前無規畫

「華爾街日報」報導，美台官員正討論我副總統、民進黨總統參選人賴清德今夏訪美的可能性，可能安排賴清德在8月參加巴拉圭總統當...

邱顯智批柯文哲為獲取深藍選票 曲解太陽花學運脈絡

有關民眾黨主席柯文哲聲稱反對「黑箱」不是反對「服貿」，時代力量立委邱顯智今天說，作為當年參與者之一的柯文哲，理應要對當時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦