役男大學新生適用「3+1」 竟2次會議教育部就主導拍板

教育部與國防部推出就學「3+1方案」，讓大學生3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業，預計今年9月進入大學後新生適用該方案。不過根據了解，該方案幾乎是由教育部主導，且僅歷經2次會議就定案，被批草率。

該方案主要在3月21日下午3點30分至5時30分，由教育部邀集國防部、內政部，於教育部召開「大專役男在學期間服役彈性修業措施跨部會研商會議」所討論出來。此事涉及內政部役政署的權責，不過役政署據稱「並未收到訊息」，因此未派人參加。

國民黨立法院黨團曾經詢問國防部，相關會議細節如歷經幾場會議、時間等，國防部僅表示，「3+1」方案曾在4、5月密集討論，但歷經幾場會議、會議開會時間等，國防部皆不提供，亦僅告知6月14日是最後一場。據論者表示，外界不知「3+1」方案究竟開過幾次會，質疑這麼大的案子是只經過3月21日、6月14日兩次會議就草率定案嗎？

兵役問題在總統府國安會分工下，學生兵役由教育部主導，國防部表示曾多次與教育部討論，國防部底線為「役期不中斷」，其他尊重部會規劃方案。有知情人士認為，若學生兵役問題由教育部主導，後方是國安會下指導棋，再更後面可能就是美國。