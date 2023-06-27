邱顯智批柯文哲為獲取深藍選票 曲解太陽花學運脈絡

有關民眾黨主席柯文哲聲稱反對「黑箱」不是反對「服貿」，時代力量立委邱顯智今天說，作為當年參與者之一的柯文哲，理應要對當時的脈絡非常清楚，不要為了獲取深藍選票，或者其他政治因素，曲解當年的運動。

邱顯智上午在立法院受訪時表示，柯文哲認為太陽花學運是反黑箱、不是反服貿，「我覺得這不是事實」，如果只是程序上的問題，在前總統馬英九時代，國民黨在國會多數，而且執政的情況下，其實就有非常多行政命令自動3個月生效的案例。

邱顯智說明，當時造成50萬人走上街頭，真正的原因就是中國因素，因為馬英九非常親中，希望兩岸成為共同市場，同時向獨裁中國靠攏，這才是大家的恐懼原因，因而引起太陽花學運。

邱顯智表示，當時台灣因為馬英九一而再再而三的親中，推動服務貿易協議將兩岸成為共同市場，代表台灣將與獨裁國家成為緊密貿易的安排，因而造成亡國的恐懼，「怎麼會是說僅僅因為反黑箱，因為程序的問題？」

邱顯智說，由於行政命令沒有屆期不連續的問題，服貿仍然躺在立法院，時代力量黨團發文要求應該撤回服貿，主張制定兩岸監督的條例，如果未來遭遇像是馬英九的執政者，又要再度重啟服貿，這對台灣非常危險。

邱顯智認為，選舉是一時的，柯文哲不要為了獲取深藍選票，或是其他政治因素，進而曲解當年的運動，「我認為這是不應該的行徑」，如果對當年脈絡不熟悉，可以請教當時運動的參與者，作為當年參與者之一的柯文哲，理應要對當時脈絡非常清楚。

邱顯智還說，他相信真理越辯越明，如果說只是程序上黑箱的問題，在立法院只是行政命令的問題，引起50萬人的上街頭，甚至發生台灣史上第一次的立法院行動，「這就是完全悖離事實，這是不可能的事情」。

另外，時代力量前立委黃國昌昨天受訪時表示，柯文哲如果想要重啟服貿談判，他必須要向台灣的公民社會說清楚，到底談判的前提、內容是什麼，太陽花運動的訴求是先立法再審查、完成兩岸協議監督條例，自己的態度跟立場從來沒有任何變更。

邱顯智說，黃國昌的問題應該要去問他本人，自己的立場已經非常清楚，相信可以接受社會公評，畢竟這場運動不是只有他一人參加，「所以這不是我一個人去為這場運動做說明，同樣的對這場運動有各種曲解，我認為這應該也要受公評」。