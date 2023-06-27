帛琉總統控中方施壓外交轉向 外交部：台灣感同身受

針對有印度媒體日前報導帛琉總統惠恕仁在接受專訪時坦言中國施壓帛琉外交轉向，並試圖影響帛琉總統大選，外交部表示，台灣感同身受並持續提供帛琉具體援助，同時也與理念相近國家合作支持帛琉國家建設與發展。

外交部表示，中國大陸近年來於太平洋區域極力以施壓利誘和經濟脅迫擴張勢力，不僅損害區域和平、穩定與繁榮，也引起區域國家的高度關切。帛琉總統惠恕仁於專訪中坦言中國藉打壓帛琉觀光產業脅迫帛琉外交轉向，以及試圖影響帛琉明年總統大選等情形，具體呈現小島國家面臨中國經濟霸凌的困境，台灣感同身受並持續提供帛琉具體援助，同時也與理念相近國家合作支持帛琉國家建設與發展。

外交部指出，台灣向來支持帛琉發展觀光，建立「經濟韌性」及「永續發展」之國家發展政策，並於後疫情時代積極協助帛琉振興旅遊產業，維持台帛直飛航班穩定，強化帛琉旅遊經濟韌性。

外交部表示，總統惠恕仁於去年10月來台國是訪問時，曾向蔡總統和我國政府相關各部會表示，期盼在後疫情時代持續深化台灣與帛琉的觀光合作及各領域的交流；我國也迅速正面回應他的期待，副總統賴清德即於去年11月1日至3日率團訪問帛琉，協助行銷帛琉海洋國家觀光，並正式宣布中華航空於去年11月16日恢復每週2日之定期航班，以「連結、觀光、合作」深化兩國關係。此外，我國將研議與美國等理念相近國家共同合作，回應帛琉請援延長機場跑道。

外交部說，帛琉為我國在太平洋地區的重要友邦，兩國自1999年建交至今，邦誼穩固友好；我國與帛琉長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、文化、海洋保育及海事安全等領域均密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎及肯定。帛琉總統惠恕仁自上任以來，多次在國際場域力挺台灣，支持台灣參與國際組織，並曾於接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）及「澳洲廣播公司」（Australian Broadcasting Corporation）等媒體採訪時明確表示帛琉與台灣邦誼堅定不移，是我國重要的堅實盟友。

對於中國大陸不曾停止利用各種手段謀奪我邦交國，打壓台灣的生存空間與國際地位，外交部嚴正譴責中國大陸利用虛假援外和介入選舉等手段誘迫我國友邦，外交部並重申台灣將積極協助友邦建設發展，並結合理念相近國家共同致力維護區域和平、穩定與繁榮。