讀大學3+1方案恐現混亂 國民黨團轟教育部長下台

國防部推出就學「3+1方案」，使役男得選擇3年完成學業、1年當兵。國民黨立法院黨團今舉行記者會，指出這樣的制度恐有執行上的問題，學生面對學習和服兵役皆無法專心，國民黨立委鄭麗文更轟教育部長潘文忠無法守護孩子應下台。

國民黨立委陳以信說，「3+1方案」是削足適履、本末倒置，這本來是因應兵役延長的補救措施，可是該措施可能會對教育體制、目前的大學教育造成嚴重衝擊。大學制度要做很多調整，其次造成學生在學習、服兵役上，兩邊互相影響也無法專心，可能造成兩頭空。

陳以信表示，學習時不專心，修課時還得要考慮當兵的安排，有些必修應該什麼時候修，假如擋修是不是要先當兵；如果是學習的中間去當兵，當兵也不會專心，課程修習過程有些障礙或不順遂，當兵時變成都在自修課程，心也不在保家衛國，這樣的兵員在部隊裡容易造成管理風險。

陳以信提到，各校要如何實施會有很多細節問題，狀況都不相同，系所差別也很大，推動上各校不一，公平性也是個問題。實施後，試辦的系所還有起初就採行的學生，可能成為實驗制度下的犧牲品。外界也在批評，這有政策上的歧視，即在性平上不及格，因為女孩子好像沒有這樣的選3年完成大學學業的權利，如果當兵者大部分是男孩子，因有服役的義務，女孩子因沒有服役義務，為何男生可以選擇彈性的三年，而女孩子不可以選擇，是不是違反性平？另外有些學系課業重，怎麼可能壓縮成三年？譬如說藥學系就特別提出這樣的批評。

鄭麗文表示，這已經被所有的年輕人認為是史上最擺爛的政策，從當兵四個月到後來年輕人都不用當兵，一下子180度的大轉彎，要把兵役延長成一年，整個過程就是黑箱，完全要完成美國交付的任務，沒有看到成熟、全面的檢討跟討論，只看到總統府在臉書釋出一張照片，是蔡英文總統蹲在茶几旁，這樣叫很認真，笑掉所有人的大牙。

鄭麗文批，因為要選舉了，民進黨看到所有年輕人的選票成群結隊，往民眾黨總統參選人柯文哲的方向跑，所以賴清德當然緊張。這邏輯的背後其實就是蔡政府也承認把兵役延長一年，是浪費學生的青春歲月跟時光，所以為了不浪費時間，把服兵役包進去大學四年，大學四年可以變成「3+1」，大學念三年就好。

鄭麗文指出，是把女生當空氣嗎？女生不當兵，可不可以念三年？三年就可以把大學念完，為什麼還要再多繳一年的學費？她隨後批潘文忠唯唯諾諾，現在台灣兵凶戰危，需要年輕人上戰場當炮灰，要把高中生造冊交給國防部，潘文忠沒有肩膀不敢擋，不敢說「孩子一個都不可以帶走」，該有的承擔都沒有，嚴重失職應該下台。台灣整個高等教育完全失敗崩壞，不用解放軍打來，台灣很快就垮掉了。