大陸氣球曾飛越台灣上空 綠委：提升擊落能力自保

英國廣播公司（BBC）報導中國大陸氣球飛過日本及台灣上空，民進黨立委王定宇今天說，中共是麻煩製造者，完全不遵守國際規範，台灣應該要提升監偵與擊落的能力。

王定宇指出，英國BBC的深度調查節目廣角鏡（Panorama）蒐集數年來高空衛星的照片，提供具體的證據，證明中共長期以來，以間諜氣球騷擾世界各國，特別是亞洲周邊國家。

王定宇說，從這些具體的證據可以證明，中共是國際麻煩製造者，完全不遵守國際規範，恣意地以軍事行為、間諜行為騷擾周邊國家，騷擾範圍從美國、加拿大、澳洲、日本、台灣，再到東亞多個國家。

王定宇表示，有人常說中共的威脅，是因為民進黨執政，但是從這個事件就可以發現，世界各國的執政黨，難道都是民進黨嗎？這件事情的本質，是中共的軍事擴張主義，他們正在挑戰國際的規範，威脅國際上自由民主陣營，這才是中共麻煩製造者的本質。

王定宇指出，大陸有自己的進程跟做法，當然這種做法非常不可取，但是這跟各國的內政要怎麼選擇，其實關係不大。中共利用間諜行為、軍事動作威脅周邊鄰國，這是一個損人不利己的動作，當然會對周邊國家造成困擾，但是對於大陸的國際地位，大陸的經濟，還有中國大陸跟國際的交流，其實都產生非常大的負面影響。

王定宇認為，中共不會改變這樣的行為，台灣該做的事情，是提升自己能力，我們要查察這種不是金屬材質的氣球，其實是不容易的，在高空上要把它擊落也相當困難，縱使是美國要打下來，也都有相當程度的困難。

王定宇指出，目前包含美國、日本、加拿大及台灣各國政府都有表態，一旦發現一定擊落，台灣除了要提升自己的監偵能力，擊落能力，同時應該跟各國進行合作，共同反制中共的間諜氣球，這是和平與穩定自保之道。