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民眾黨酸民進黨愚民 選前「精準投放」 錢往民調低處丟

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團立法院總召邱臣遠（左）、民眾黨團立法院幹事長張其祿（中）、民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨（右）。 圖/民眾黨團提供
民眾黨團立法院總召邱臣遠（左）、民眾黨團立法院幹事長張其祿（中）、民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨（右）。 圖/民眾黨團提供

民眾黨團今天舉行記者會，呼籲政府妥善分配教育經費，弭平高教資源落差，促進產學合作，並針對私校退場做好整體規劃，提出有效的輔導措施。民眾黨立院黨團幹事長張其祿批「取之於民，用之愚民」。民眾黨團立院黨團總召邱臣遠酸，民進黨選前都會「精準投放」，民調哪裡低，錢就往哪裡丟。

張其祿直言，當前大撒幣政策缺乏完整規劃，像是用納稅錢換取支持，但「取之於民，用之愚民」，無法務實解決長期的教育及資源分配問題。國債已達6兆元，但選舉將至，政府加碼大撒幣835億元吸引年輕選民，這些補助方案多是治標不治本，一旦將來不延續，對受補助者來說，後續衝擊也會很大。民進黨罔顧世代正義，沒有針對問題對症下藥、長遠規劃，寅食卯糧、短視近利的政策買票只會激起年輕人將來更多的不滿。

張其祿認為，教育部公布「3年完成學業、1年服兵役」方案，可能導致學生在學習上囫圇吞棗、無法精通所學，產學更難以介接，忽視學生在校最後一年實習、產學合作、研究室見習等銜接職場機會的重要性。政府應全面思考如何改善現有的國防和教育政策，不該為了補足兵源，只試圖改變大學學制和排課方式。

邱臣遠質疑，私大生每人每年補助2.5萬元，未增加私校資源，也沒有解決公私立資源分配不均、生源減少和私校退場，「重點是150億元預算要從哪裡來？」目前高教經費分配Ｍ型化，「重公校、輕私校」且「重大學、輕技職」台、清、交、成2018至2021年度每年都獲得約33％經費，而33所公立大學獲得一半以上經費，剩下120多所私立大學，再分配不到一半的經費。

邱臣遠表示，學費補助雖立意良善，但公私立學校學費有很大的差距，不公平性仍然存在，大撒幣只補助私大生，沒辦法提升教研品質與學校競爭力，即使增加學生就讀意願，還是抵不過少子化減少的生源，最後仍要面臨退場問題。

邱臣遠指出，現行退場條例名為「專案輔導」，缺乏有效退場、轉型的「善終措施」，僅有對違規學校的處罰條款，政府以「一刀切」處理退場，辦學品質竟然不是退場的評估依據，屠刀舉向部分優質學校，許多因錯誤政策導致的結構性缺失，卻要學校承擔。

邱臣遠認為，政策應該有系統性、結構性，而不是選前透過政策買票，選後卻置之不理，民調哪裡低，錢就往哪裡丟。

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨說，有校長透露，本月初召開全國高中校長會議就曾提出高中職學費全免，卻被教育部以經費不足、無法源依據駁回。兩周後卻又可以了？民進黨無疑是把教育百年大計當成買票工具。

楊寶楨指出，專案輔導的學校面對少子女化與招生困難雙重壓力，出現財務惡化、積欠教師薪資等問題，且一旦被列為專輔學校，未限期改善即可能被勒令停招停辦，「猶如被推入安寧病房」。如何平順退場或轉型而非「硬著陸」，同時兼顧學生權益，是政府必須面對的核心問題。

楊寶楨表示，政策買票不僅違背財政紀律，也無助於改善教育體制，政府必須把錢花在刀口上，扭轉公私校資源分配不均問題；不能只訂立退場機制，就放任私校自生自滅，應扶植優質學校，提供有效的輔導措施，同時維護學生的權益。

邱臣遠 民眾黨 張其祿

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