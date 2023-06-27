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吳崢籲黃國昌：別跟重啟服貿的人站一起 愧對當年理念

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲主張重起服貿談判，當年太陽花學運發言人吳崢今天質疑，過去柯醫師反對服貿，為什麼現在要參選總統的柯主席主動提及要重啟服貿談判，呼籲過去並肩作戰的戰友們，不要跟重起服貿的政治人物站在一起，愧對當年的理念。記者林縉明／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲主張重起服貿談判，當年太陽花學運發言人吳崢今天質疑，過去柯醫師反對服貿，為什麼現在要參選總統的柯主席主動提及要重啟服貿談判，呼籲過去並肩作戰的戰友們，不要跟重起服貿的政治人物站在一起，愧對當年的理念。記者林縉明／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲主張重起服貿，時代力量前立委黃國昌昨表示，談判前提及內容為何，柯文哲必須講清楚。昔日太陽花學運發言人吳崢今天表示，呼籲過去並肩作戰的戰友們，不要跟重起服貿的政治人物站在一起，愧對當年的理念。

柯文哲昨接受廣播節目專訪表示，若當選總統，要先立兩岸協議監督條例，先貨貿再服貿。吳崢今天表示，柯文哲2014年3月18日第一時間到立法院群賢樓外，表達拒絕服貿闖關的立場，未料，歷經近十年，為什麼過去柯醫師反對服貿，現在要參選總統的柯主席主動提及要重啟服貿談判。

吳崢表示，當年柯文哲說只要服貿簽下去，台灣高階醫療人才都會跑到中國大陸，低階醫療人才薪資會降低，柯文哲過去清晰說明服貿對台灣的傷害，為什麼現在的柯文哲變了，尤其是大陸國台辦主任宋濤一再強調，只要台灣認同一個中國、九二共識，兩岸協商談判就可以恢復，請教柯文哲的態度是什麼？

民進黨立委洪申翰表示，服貿是毒藥，在中共眼中，要恢復談判就是要同意九二共識、一中原則，服貿的目的就是促成一中市場，以經逼統，這就是服貿的目的，不論是反不反黑箱服貿，柯文哲不要再裝傻，不要想用話術掩蓋一中目的。

洪申翰說，實在想不出一點理由，為什麼要重啟服貿、貨貿跟大陸綁更緊，他唯一能想到的理由，就是柯文哲想要爭取北京支持，同時挖藍營牆腳。洪申翰呼籲，柯文哲不要用黑箱話術敷衍，想要模糊外界的認知，柯若真的想要重啟服貿，請大方跟外界說明理由。

吳崢說，當年太陽花學運訴求就是反黑箱也反服貿，衝進立法院後公民社會集結，場外公民團體代表討論服貿對台灣社會傷害，過程黃國昌參與其中，對於太陽花反黑箱也反服貿內涵很清楚，呼籲當初並肩作戰的戰友們，不要跟重起服貿的政治人物站在一起，愧對當年的理念。

服貿 柯文哲 太陽花學運 吳崢 黃國昌

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