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黑人回應了！控訴大牙指控毫無根據「全屬虛偽不實」

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支持大學「3+1」兵役政策？ 蔣萬安這樣回應

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天受訪針對「3+1」政策引起反彈，他認為，政府應說明清楚該政策，貿然推出並非大家樂見。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安今天受訪針對「3+1」政策引起反彈，他認為，政府應說明清楚該政策，貿然推出並非大家樂見。記者洪子凱／攝影

因應台灣兵役制度將恢復一年疫情，教育部推出「3+1」方案，男大生可以「3年讀書、1年當兵」，不過引來各界反彈，台北市長蔣萬安今受訪認為，推出任何的政策，一定要跟各界充分溝通對話，不要讓外界有任何的疑慮，貿然推出，並非大家所樂見。

配合義務役延長一年役期，教育部日前頒布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，卻遭外界質疑「3年讀書、1年當兵」是削足適履，雖然行政院長陳建仁強調，該政策是讓大學生有選擇空間，並非強迫，卻還是引起不小反彈。

蔣萬安今天上午出席活動接受媒體詢問，是否支持「3+1」，蔣回應，該政策很多市民有疑慮，還是希望政府應說明清楚，否則任何有疑慮政策貿然推出，並非大家樂見。

教育部 蔣萬安 兵役

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