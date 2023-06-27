聽新聞
test
0:00 / 0:00
支持大學「3+1」兵役政策？ 蔣萬安這樣回應
因應台灣兵役制度將恢復一年疫情，教育部推出「3+1」方案，男大生可以「3年讀書、1年當兵」，不過引來各界反彈，台北市長蔣萬安今受訪認為，推出任何的政策，一定要跟各界充分溝通對話，不要讓外界有任何的疑慮，貿然推出，並非大家所樂見。
配合義務役延長一年役期，教育部日前頒布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，卻遭外界質疑「3年讀書、1年當兵」是削足適履，雖然行政院長陳建仁強調，該政策是讓大學生有選擇空間，並非強迫，卻還是引起不小反彈。
蔣萬安今天上午出席活動接受媒體詢問，是否支持「3+1」，蔣回應，該政策很多市民有疑慮，還是希望政府應說明清楚，否則任何有疑慮政策貿然推出，並非大家樂見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言