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中醫會訓題字被換賴清德 陳以信：施小技倆沒必要

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中醫會訓6月1日出版的第531期，已改為民進黨總統參選人賴清德（見圖）。圖／截自中華民國中醫師公會全國聯合會官網
中醫會訓6月1日出版的第531期，已改為民進黨總統參選人賴清德（見圖）。圖／截自中華民國中醫師公會全國聯合會官網

中醫師披露，中醫師公會全國聯合會出版的「中醫會訊」，原由已故知名中醫巫水生題字落款，近期發現，「中醫會訊」4字字體完全沒變，落款卻換成代表民進黨總統參選人賴清德。國民黨立委陳以信說，選舉有正常手法，施小技倆、動歪腦筋做個人宣傳沒必要。

陳以信表示，何必掠人之美？用這種方式置入宣傳，將自己的名字改上去，這種做法他認為會惹人非議，對於公會裡面是不是公正行事，相信都會引起會員之間的議論，所以這種做法他覺得不智。

陳以信提到，對於參選人而言，其實在會訓底下做廣告不是很好嗎？為什麼非要把人家的招牌都給換了呢？是否有侵害著作權？相關爭議

其實不應該發生，也不需要發生，選舉有正常的手法，不要施這種小技倆，動這種歪腦袋，做個人的宣傳，一點都沒有必要。

中醫 陳以信 醫師 賴清德

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