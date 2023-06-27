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中醫會訓題字被換賴清德 陳以信：施小技倆沒必要
有中醫師披露，中醫師公會全國聯合會出版的「中醫會訊」，原由已故知名中醫巫水生題字落款，近期發現，「中醫會訊」4字字體完全沒變，落款卻換成代表民進黨總統參選人賴清德。國民黨立委陳以信說，選舉有正常手法，施小技倆、動歪腦筋做個人宣傳沒必要。
陳以信表示，何必掠人之美？用這種方式置入宣傳，將自己的名字改上去，這種做法他認為會惹人非議，對於公會裡面是不是公正行事，相信都會引起會員之間的議論，所以這種做法他覺得不智。
陳以信提到，對於參選人而言，其實在會訓底下做廣告不是很好嗎？為什麼非要把人家的招牌都給換了呢？是否有侵害著作權？相關爭議
其實不應該發生，也不需要發生，選舉有正常的手法，不要施這種小技倆，動這種歪腦袋，做個人的宣傳，一點都沒有必要。
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