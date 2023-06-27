王定宇：賴清德8月很可能訪巴拉圭 過境美國非常自然

民進黨立委王定宇今天說，巴拉圭新任總統潘尼亞將在8月就任，副總統賴清德很有可能作為蔡英文總統的全權大使，代表出席慶賀，而訪問巴拉圭過境美國是非常自然的事情，有助於賴清德與美國雙方關係的確認。

美國媒體「華爾街日報」昨天引述知情人士報導，美國和台灣官員正在討論賴清德今年夏天可能的訪美，以便讓他更直觀地熟悉與美國的合作，其中一種可能性是參加潘尼亞的就職典禮，賴清德8月將會在美國停留。

王定宇今天受訪時表示，台灣跟美國之間的互動，有一個基本的鐵律，就是不會跟中國討論，「我們不認為賴清德訪美，美國會跟中共進行所謂的溝通，甚至是希望他能夠同意，這件事情是絕對不存在的」。

王定宇說明，美國跟台灣通常會考量彼此的方便及區域的局勢，我國友邦巴拉圭的新任總統潘尼亞將在8月就任，賴清德很有可能作為蔡總統的全權大使代表出席慶賀，而到巴拉圭過境美國是非常自然的事情。

王定宇認為，不管是過境美國也好，或者是實質入境訪問也好，其實都有助於賴清德跟美國進一步的互動、了解彼此的合作方式，而賴清德相當有可能代表蔡總統過境美國、訪問巴拉圭，這是為台灣的外交努力，更是全台灣2300萬人共同的外交成果。

王定宇強調，台美關係當然會越來越好，至於賴清德此趟美國行跟美方的互動、關係的確認，還有合作方式的進一步昇華，對於國家或者賴清德個人來講，其實都是相當好、相當正面的一件事情。