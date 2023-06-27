快訊

黑人控訴大牙指控毫無根據 大牙再回應：公道自在人心

范瑋琪11年前曾預告「老公偷吃」處理方式　發出6字警告

黑人回應了！控訴大牙指控毫無根據「全屬虛偽不實」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王定宇：賴清德8月很可能訪巴拉圭 過境美國非常自然

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委王定宇今天說，巴拉圭新任總統潘尼亞將在8月就任，副總統賴清德很有可能出席慶賀。記者丘采薇／攝影
民進黨立委王定宇今天說，巴拉圭新任總統潘尼亞將在8月就任，副總統賴清德很有可能出席慶賀。記者丘采薇／攝影

民進黨立委王定宇今天說，巴拉圭新任總統潘尼亞將在8月就任，副總統賴清德很有可能作為蔡英文總統的全權大使，代表出席慶賀，而訪問巴拉圭過境美國是非常自然的事情，有助於賴清德與美國雙方關係的確認。

美國媒體「華爾街日報」昨天引述知情人士報導，美國和台灣官員正在討論賴清德今年夏天可能的訪美，以便讓他更直觀地熟悉與美國的合作，其中一種可能性是參加潘尼亞的就職典禮，賴清德8月將會在美國停留。

王定宇今天受訪時表示，台灣跟美國之間的互動，有一個基本的鐵律，就是不會跟中國討論，「我們不認為賴清德訪美，美國會跟中共進行所謂的溝通，甚至是希望他能夠同意，這件事情是絕對不存在的」。

王定宇說明，美國跟台灣通常會考量彼此的方便及區域的局勢，我國友邦巴拉圭的新任總統潘尼亞將在8月就任，賴清德很有可能作為蔡總統的全權大使代表出席慶賀，而到巴拉圭過境美國是非常自然的事情。

王定宇認為，不管是過境美國也好，或者是實質入境訪問也好，其實都有助於賴清德跟美國進一步的互動、了解彼此的合作方式，而賴清德相當有可能代表蔡總統過境美國、訪問巴拉圭，這是為台灣的外交努力，更是全台灣2300萬人共同的外交成果。

王定宇強調，台美關係當然會越來越好，至於賴清德此趟美國行跟美方的互動、關係的確認，還有合作方式的進一步昇華，對於國家或者賴清德個人來講，其實都是相當好、相當正面的一件事情。

美國 賴清德 巴拉圭 王定宇

延伸閱讀

賴清德競選小物公布 商品設計以棒球為主題

影／賴清德宣布補貼私大生2.5萬 民眾黨：不應政策買票

破除老三魔咒 侯友宜台大演講聲量輾壓柯文哲、賴清德

【即時短評】侯友宜、柯文哲挺服貿 凸顯賴清德對共同市場無知

相關新聞

吳釗燮受澳媒專訪拋澳武官駐台 陳以信批「大嘴巴到處說」：造成對方困擾

外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪，建議澳洲政府在台北澳洲辦事處設置武官。國民黨立委陳以信說，吳釗燮逾越權限，反而讓此事見光...

支持大學「3+1」兵役政策？ 蔣萬安這樣回應

因應台灣兵役制度將恢復一年疫情，教育部推出「3+1」方案，男大生可以「3年讀書、1年當兵」，不過引來各界反彈，台北市長蔣...

前駐泰代表性騷風波 莊碩漢擬近期返台

總統府21日發布總統令，駐泰國代表莊碩漢已准辭職，應予免職，外交部日前證實，莊碩漢辭職是疑似涉及性騷擾事件，基於「零容忍...

中醫會訊題字換成賴清德惹議 綠委：不用做文章

有中醫師投訴，中醫師公會全國聯合會出版的「中醫會訊」，近日把原已故「中醫泰斗」巫水生題字落款，悄悄換成代表民進黨參選總統...

帛琉總統控中方施壓外交轉向 外交部：台灣感同身受

針對有印度媒體日前報導帛琉總統惠恕仁在接受專訪時坦言中國施壓帛琉外交轉向，並試圖影響帛琉總統大選，外交部表示，台灣感同身...

讀大學3+1方案恐現混亂 國民黨團轟教育部長下台

國防部推出就學「3+1方案」，使役男得選擇3年完成學業、1年當兵。國民黨立法院黨團今舉行記者會，指出這樣的制度恐有執行上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦