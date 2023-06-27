影／柯文哲提重啟服貿 民進黨團質疑柯前後立場不一

針對民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出重啟兩岸服貿議題，民進黨立委莊瑞雄、劉世芳、洪申翰與太陽花學運發言人吳崢今天舉行記者會，並出示柯文哲當年反對服貿闖關的照片質疑柯文哲前後立場不一。

吳崢表示，對柯文哲昨天說「先通過兩岸監督條例，先貨貿再服貿」感到很詫異，並出示2014年3月18日白天，「柯醫師」第一時間站出來反對服貿闖關的照片，時間還在學生衝進立法院之前，質疑經過九年，為何當年的「柯醫師」如今要參選總統，卻主動說要重啟服貿談判；至於柯文哲說他是反黑箱不反服貿，吳崢也指出在2013年10月2日的服貿公聽會，柯文哲就已經對服貿內容對台灣的傷害作出表態，顯示柯文哲當年就是反黑箱也反服貿。 針對民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出重啟兩岸服貿議題，民進黨立委、莊瑞雄（右起）、劉世芳與太陽花學運發言人吳崢今天舉行記者會，並出示柯文哲當年反對服貿闖關的照片質疑柯文哲前後立場不一。記者胡經周／攝影