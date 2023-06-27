快訊

黑人控訴大牙指控毫無根據 大牙再回應：公道自在人心

范瑋琪11年前曾預告「老公偷吃」處理方式　發出6字警告

黑人回應了！控訴大牙指控毫無根據「全屬虛偽不實」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／柯文哲提重啟服貿 民進黨團質疑柯前後立場不一

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
太陽花學運發言人吳崢（左）表示國台辦主任宋濤說只要台灣認同一個中國的九二共識，兩岸談判就可恢復，質疑柯文哲提重啟兩岸服貿談判是否認同一個中國的九二共識。記者胡經周／攝影
太陽花學運發言人吳崢（左）表示國台辦主任宋濤說只要台灣認同一個中國的九二共識，兩岸談判就可恢復，質疑柯文哲提重啟兩岸服貿談判是否認同一個中國的九二共識。記者胡經周／攝影

針對民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出重啟兩岸服貿議題，民進黨立委莊瑞雄、劉世芳、洪申翰與太陽花學運發言人吳崢今天舉行記者會，並出示柯文哲當年反對服貿闖關的照片質疑柯文哲前後立場不一。

吳崢表示，對柯文哲昨天說「先通過兩岸監督條例，先貨貿再服貿」感到很詫異，並出示2014年3月18日白天，「柯醫師」第一時間站出來反對服貿闖關的照片，時間還在學生衝進立法院之前，質疑經過九年，為何當年的「柯醫師」如今要參選總統，卻主動說要重啟服貿談判；至於柯文哲說他是反黑箱不反服貿，吳崢也指出在2013年10月2日的服貿公聽會，柯文哲就已經對服貿內容對台灣的傷害作出表態，顯示柯文哲當年就是反黑箱也反服貿。

針對民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出重啟兩岸服貿議題，民進黨立委、莊瑞雄（右起）、劉世芳與太陽花學運發言人吳崢今天舉行記者會，並出示柯文哲當年反對服貿闖關的照片質疑柯文哲前後立場不一。記者胡經周／攝影
針對民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出重啟兩岸服貿議題，民進黨立委、莊瑞雄（右起）、劉世芳與太陽花學運發言人吳崢今天舉行記者會，並出示柯文哲當年反對服貿闖關的照片質疑柯文哲前後立場不一。記者胡經周／攝影

服貿 柯文哲 吳崢

延伸閱讀

破除老三魔咒 侯友宜台大演講聲量輾壓柯文哲、賴清德

柯文哲禮讓中正萬華 于美人驚訝：但不是要先說好嗎？

柯文哲稱反黑箱不反服貿 邱顯智批扭曲歷史背叛世代

不滿柯文哲砲轟民進黨「每天放狗咬人」 綠委諷：小心小狗是自己

相關新聞

吳釗燮受澳媒專訪拋澳武官駐台 陳以信批「大嘴巴到處說」：造成對方困擾

外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪，建議澳洲政府在台北澳洲辦事處設置武官。國民黨立委陳以信說，吳釗燮逾越權限，反而讓此事見光...

支持大學「3+1」兵役政策？ 蔣萬安這樣回應

因應台灣兵役制度將恢復一年疫情，教育部推出「3+1」方案，男大生可以「3年讀書、1年當兵」，不過引來各界反彈，台北市長蔣...

前駐泰代表性騷風波 莊碩漢擬近期返台

總統府21日發布總統令，駐泰國代表莊碩漢已准辭職，應予免職，外交部日前證實，莊碩漢辭職是疑似涉及性騷擾事件，基於「零容忍...

中醫會訊題字換成賴清德惹議 綠委：不用做文章

有中醫師投訴，中醫師公會全國聯合會出版的「中醫會訊」，近日把原已故「中醫泰斗」巫水生題字落款，悄悄換成代表民進黨參選總統...

帛琉總統控中方施壓外交轉向 外交部：台灣感同身受

針對有印度媒體日前報導帛琉總統惠恕仁在接受專訪時坦言中國施壓帛琉外交轉向，並試圖影響帛琉總統大選，外交部表示，台灣感同身...

讀大學3+1方案恐現混亂 國民黨團轟教育部長下台

國防部推出就學「3+1方案」，使役男得選擇3年完成學業、1年當兵。國民黨立法院黨團今舉行記者會，指出這樣的制度恐有執行上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦