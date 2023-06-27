聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／柯文哲提重啟服貿 民進黨團質疑柯前後立場不一
針對民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出重啟兩岸服貿議題，民進黨立委莊瑞雄、劉世芳、洪申翰與太陽花學運發言人吳崢今天舉行記者會，並出示柯文哲當年反對服貿闖關的照片質疑柯文哲前後立場不一。
吳崢表示，對柯文哲昨天說「先通過兩岸監督條例，先貨貿再服貿」感到很詫異，並出示2014年3月18日白天，「柯醫師」第一時間站出來反對服貿闖關的照片，時間還在學生衝進立法院之前，質疑經過九年，為何當年的「柯醫師」如今要參選總統，卻主動說要重啟服貿談判；至於柯文哲說他是反黑箱不反服貿，吳崢也指出在2013年10月2日的服貿公聽會，柯文哲就已經對服貿內容對台灣的傷害作出表態，顯示柯文哲當年就是反黑箱也反服貿。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言