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吳釗燮受澳媒專訪拋澳武官駐台 陳以信批「大嘴巴到處說」：造成對方困擾
外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪，建議澳洲政府在台北澳洲辦事處設置武官。國民黨立委陳以信說，吳釗燮逾越權限，反而讓此事見光死，造成對方國家困擾。
陳以信表示，吳釗燮又不是國防部長，為什麼逾越，吳是大嘴巴，很多事情見光死，很多事情說了就做不到，吳說了很多都沒做到，譬如吳維持我國邦交國，邦交國在吳手上一路斷到現在，只剩下十幾個邦交國。
陳以信說，不要到最後反而壞了這樣的事情，我們當然是正面的看待，我們跟所有友邦國家也好，或者說是友好國家的實質雙邊關係，不管是外交、經濟或者是軍事安全的合作，我們都正面看待也期待能夠加強，但不是像吳釗燮一樣大嘴巴到處說。
陳以信認為，這件事情還沒有完成，就打草驚蛇，反而招來更大的障礙，甚至是造成了對方國家的困擾，使得這件事情最後難以成就。吳釗燮不應做這樣的發言，應對外道歉。
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