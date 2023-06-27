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吳釗燮公開呼籲台澳互派武官 綠委：有些事可做不可說

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

外交部吳釗燮公開呼籲澳洲，台澳雙方應該互派武官進駐，民進黨立委許智傑今天說，民主國家協防台灣已經是共識，因此他相當支持，但是有些事可做不可說，如何拿捏恰當，相信外交部和國防部會討論出共識。

吳釗燮近日接受澳洲媒體「澳洲人報」（The Australian）訪問時表示，台灣希望坎培拉當局派駐1位軍官到台北的澳洲辦事處，負責聯繫台灣安全當局，他更提到美國、日本和新加坡等國在台北也有類似的安排。

許智傑今天受訪時說，有關民主國家協防台灣，已經是全世界的共識，吳釗燮公開呼籲澳洲派遣武官駐台，加強台澳雙方共享情資，以及對局勢的評估，這個方向他相當支持，同時讓國際更清楚台灣的立場。

然而，許智傑說，有些事情需要公開讓大眾知道，有些事情可做不可說，未來要如何拿捏恰當，相信外交部和國防部會討論出一致的共識，希望讓世界加快協防台海的防線成形。

澳洲 吳釗燮 外交部

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