黃國昌攜手館長 7月16日上凱道

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢昨天宣布，七月十六日將在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」活動，邀請蔡英文總統、民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲共同出席。

陳之漢表示，他過去非常支持民進黨政府，然而七年多來，民進黨政府講的居住正義、司法改革越來越脫鉤，政府官員及民代都跟黑道、詐騙集團走得越來越近，因此他才要號召大家走出來，請政府兌現當時競選的承諾，訴求就是這麼簡單。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，歡迎各政黨針對司改議題，大家共同來努力。

國民黨立委參選人羅智強昨天宣布成立「反貪腐監察院」，並到監察院舉發監委高涌誠濫用職權，清算、追殺基層公務員余正煌，未來不排除每周一告、甚至每日一告，今天還要告農委會主委陳吉仲。高涌誠表示，「選舉操作，沒有回應」。