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愈打愈橫行 國民黨諷綠「詐騙國家隊」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
國民黨立院黨團昨舉行「打詐國家隊！踢皮球國家隊！」記者會。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團昨舉行「打詐國家隊！踢皮球國家隊！」記者會。記者林伯東／攝影

基層檢察官日前舉辦「檢察官防詐策進研討會」，抨擊政府打詐不力，點名金管會、ＮＣＣ和數位部是讓行政院「打詐國家隊」變成「詐騙國家隊」的三大戰犯。國民黨立法院黨團昨譴責蔡政府是「踢皮球國家隊」，愈打詐騙愈橫行，只想著選舉騙選票，「國家級詐騙」非民進黨莫屬。

國民黨團書記長謝衣鳯指出，根據刑事局統計，近七年詐騙財損從二○一七年四十億元，到二○二二年的六十九億元，這還只是有報案紀錄金額；詐騙中最嚴重問題是第三方支付，台灣已超過一萬家遭詐騙洗錢濫用的業者，主管機關是誰？金管會、數位部要不要負起責任？

黨團副書記長洪孟楷說，一頁式購物網站詐騙猖獗，金管會、ＮＣＣ都說找過相關入口網站業者喝咖啡，但為何這些詐騙廣告仍能刊載入口網站內？詐騙集團要在入口網站刊登廣告，須提交身分或企業文件，難道金管會、ＮＣＣ、數位部不能找出下廣告的人身分？政府部門互踢皮球，只有累死第一線檢察官與員警。

國民黨立委賴士葆說，詐騙集團不怕抓，原因之一就是「黑莓卡」，詐團利用這種國際漫遊卡，具有不記名、ＩＰ在海外等特性；台灣電商平台都可以買得到黑莓卡，價格只要三、四百元，ＮＣＣ可以遏止黑莓卡濫用，居然說做不到。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團提出兩點意見，一、民進黨執政以來詐騙案件愈來愈多，內政部長林右昌也承認詐騙已是國安問題，打詐國家隊成為「互打國家隊」，國民黨團予以嚴厲譴責。二、明年國民黨重返執政，一定強力打擊詐騙，還給民眾一個安寧、健康生活環境。

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