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新北女嬰遭悶死案 庭庭媽今赴監院陳情要新北市府檢討

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
新北市某托嬰中心托育員去年4月涉悶死女嬰「庭庭」，民進黨新北市議員黃淑君、陳乃瑜、李宇翔下午陪同家屬「庭庭媽」前往監察院陳情新北市政府瀆職。圖／取自陳乃瑜臉書
新北市某托嬰中心托育員去年4月涉悶死女嬰「庭庭」，民進黨新北市議員黃淑君、陳乃瑜、李宇翔下午陪同家屬「庭庭媽」前往監察院陳情新北市政府瀆職。圖／取自陳乃瑜臉書

新北市某托嬰中心托育員去年4月涉悶死女嬰「庭庭」，遭社會局罰新台幣24萬元，托嬰中心去年6月自行歇業。新北地檢署今年2月依過失殺人罪起訴托嬰中心林姓負責人與胡姓托育員等4人。民進黨新北市議員黃淑君、陳乃瑜、李宇翔今天下午陪同家屬「庭庭媽」前往監察院陳情控新北市政府瀆職。

庭庭媽說，在追查真相的過程中，新北市政府沒有積極查緝業者過失，甚至讓業者重起爐灶，在監視器紀錄中，還發現更多的受害者，難道社會局不知情嗎，質疑事後的行政調查形同虛設，無法保護更多孩子。

陳乃瑜表示，這一年來，庭庭媽面對冷漠冷血的新北市政府。新北市政府不但沒有依規定召開說明會、也沒有備份監視器畫面，後續的行政調查也只是做個過場，好像有開罰就船過水無痕一樣。

陳乃瑜在臉書上說，從恩恩到庭庭，和新店公托案、板橋餵藥案，侯市府根本就是斷線失能、行政失靈，面對幼兒的生命安全，根本不當一回事，甚至大玩兩手策略，藉由不作為且沒有配套的轉託機制，離間家長間的信任關係，甚至透過大動作稽查非事發幼兒園，並刁難園方造成恐慌，製造幼兒園與監督市府的議員之間的矛盾。

陳乃瑜 托嬰 監察院

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