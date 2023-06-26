快訊

拜登擴大補助涵蓋供應鏈 台系供應鏈：看得到能吃到嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭指散布不實資訊！招名威被檢舉不適任 中原大學：還沒收到資料

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
毒理專家招名威。圖／翻攝自招名威臉書
毒理專家招名威。圖／翻攝自招名威臉書

國民黨立委王鴻薇中原大學具名檢舉該校副教授招名威散布不實資訊，引起社會恐慌，踐踏專業有損校譽，請中原大學依教師法重新評估是否適任。中原大學今晚表示，校方尚未接獲王鴻薇的檢舉資料，等正式接獲檢舉後，依照校內程序進行相關調查與處理。

記者試圖與招名威聯絡，但招手機關機。針對新聞節目將檢測表中六十四（-）中的（-），聲稱是必須零檢出事件後，招名威在本月21日下午透過臉書表示，對於6月14日的文章，他當時與幾位專業醫檢師朋友討論過，都認定（-）是代表零檢出，未檢出本包含零檢出，造成社會大眾誤解，對認知與語意上的問題，「本人深感抱歉」。

王鴻薇具名檢舉招名威散布不實資訊，引起社會恐慌，涉嫌違反選罷法、社維法，踐踏專業有損校譽，王並揭露招名威過去涉及性騷擾案件、公然歧視學生，請中原大學依教師法重新評估是否適任。

中原大學以新聞稿表示，尚未接獲王鴻薇的檢舉資料，等正式接獲檢舉後，依照校內程序進行相關調查與處理。該校資深教授表示，招名威對檢測表評論，依校方行政程序，能否成案還未知，涉及教師的聘解任認定在教評會，即便啟動調查，要請招說明和請他校或專家給意見，並非校方行政說開除就開除。

國民黨立委王鴻薇檢具中原大學副教授招名威散布不實資訊，招名威21日透過臉書道歉。圖／取自招名威臉書
國民黨立委王鴻薇檢具中原大學副教授招名威散布不實資訊，招名威21日透過臉書道歉。圖／取自招名威臉書

招名威 中原大學 王鴻薇

延伸閱讀

毒理專家招名威在新北餵藥涉散布假訊息 王鴻薇向中原大學檢舉

籲侯陣營不要等全代會後才動作 王鴻薇：應該趕快提升民調

不查新竹球場弊案卻查余正煌 王鴻薇：監察院廢掉算了

檢舉三立新聞不實報導餵藥案 王鴻薇：檢出量、半衰期都亂講

相關新聞

遭指散布不實資訊！招名威被檢舉不適任 中原大學：還沒收到資料

國民黨立委王鴻薇向中原大學具名檢舉該校副教授招名威散布不實資訊，引起社會恐慌，踐踏專業有損校譽，請中原大學依教師法重新評...

新北女嬰遭悶死案 庭庭媽今赴監院陳情要新北市府檢討

新北市某托嬰中心托育員去年4月涉悶死女嬰「庭庭」，遭社會局罰新台幣24萬元，托嬰中心去年6月自行歇業。新北地檢署今年2月...

世界魔方協會將會籍改中華台北 外交部：已促請恢復

總部在美國的「世界魔方協會」（WCA）公告將變更會員地區名稱，將台灣改為中華台北。外交部表示，已於第一時間責成駐洛杉磯辦...

朱立倫見華府智庫威爾遜國際學人中心訪團 談國安兩岸

國民黨主席朱立倫今天下午於中央黨部會見美國華府智庫威爾遜國際學人中心(Woodrow Wilson Center)訪團一...

宜縣補習班利他能案進度？ 林姿妙：全案調查中

宜蘭壯圍鄉某補習班擅餵學童服用第三級管制藥品「利他能」，22日調查新增1位疑似服用案例，目前總疑似服用案例為6人；有疑慮...

毒理專家招名威在新北餵藥涉散布假訊息 王鴻薇向中原大學檢舉

針對新北幼兒園餵藥事件，中原大學副教授招名威日前涉嫌散布不實資訊，引起社會恐慌，國民黨立委王鴻薇今天向中原大學具名檢舉招...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦