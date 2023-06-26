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遭指散布不實資訊！招名威被檢舉不適任 中原大學：還沒收到資料
國民黨立委王鴻薇向中原大學具名檢舉該校副教授招名威散布不實資訊，引起社會恐慌，踐踏專業有損校譽，請中原大學依教師法重新評估是否適任。中原大學今晚表示，校方尚未接獲王鴻薇的檢舉資料，等正式接獲檢舉後，依照校內程序進行相關調查與處理。
記者試圖與招名威聯絡，但招手機關機。針對新聞節目將檢測表中六十四（-）中的（-），聲稱是必須零檢出事件後，招名威在本月21日下午透過臉書表示，對於6月14日的文章，他當時與幾位專業醫檢師朋友討論過，都認定（-）是代表零檢出，未檢出本包含零檢出，造成社會大眾誤解，對認知與語意上的問題，「本人深感抱歉」。
王鴻薇具名檢舉招名威散布不實資訊，引起社會恐慌，涉嫌違反選罷法、社維法，踐踏專業有損校譽，王並揭露招名威過去涉及性騷擾案件、公然歧視學生，請中原大學依教師法重新評估是否適任。
中原大學以新聞稿表示，尚未接獲王鴻薇的檢舉資料，等正式接獲檢舉後，依照校內程序進行相關調查與處理。該校資深教授表示，招名威對檢測表評論，依校方行政程序，能否成案還未知，涉及教師的聘解任認定在教評會，即便啟動調查，要請招說明和請他校或專家給意見，並非校方行政說開除就開除。
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