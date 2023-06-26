朱立倫見華府智庫威爾遜國際學人中心訪團 談國安兩岸

國民黨主席朱立倫今天下午於中央黨部會見美國華府智庫威爾遜國際學人中心(Woodrow Wilson Center)訪團一行。雙方就兩岸關係、國安議題與台灣國際參與等議題深度交換意見，會談氣氛良好融洽。朱立倫強調，國民黨絕對不做「麻煩製造者」，會依循親美、友日、和陸路線。

朱立倫表示，國民黨誠摯歡迎國際友人來訪，也藉此機會再次重申國民黨捍衛中華民國、維護台海穩定與區域和平的決心不容質疑。他強調，唯有一方面透過交流對話（Dialogue）、同時強化自我的國防實力（Defense）的「2D戰略」，才能兼顧台灣安全及兩岸交流，這是現階段對我國最有利的論述。

朱立倫說，國民黨支持兵役改革，更著重於檢討我國的後備訓練制度及健全數位網路安全，期待同美方在國安議題上有更多的合作與交流。

朱立倫進一步指出，國民黨絕對不做「麻煩製造者」，依循理性、務實的「親美、友日、和陸」政策路線，訴諸台灣經濟發展、兩岸和平對話、區域情勢穩定，同時與美方保持長久以來的溝通與互信，這才是負責任的政黨該有的高度。

本次訪團由威爾遜國際學人中心會長兼執行長葛林(Mark A. Green)帶隊，成員包括前美國聯邦眾議員羅斯蕾緹南(Ileana Ros-Lehtinen)、威爾遜國際學人中心地緣經濟及印太計畫主任後藤志保子(Shihoko Goto)、威爾遜國際學人中心幕僚長兼會長資深顧問阿賽維多(Eddy Acevedo)及美國海軍戰爭學院教授艾立信(Andrew Erickson)。