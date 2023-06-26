宜縣補習班利他能案進度？ 林姿妙：全案調查中

宜蘭壯圍鄉某補習班擅餵學童服用第三級管制藥品「利他能」，22日調查新增1位疑似服用案例，目前總疑似服用案例為6人；有疑慮篩檢的家長增為20位，結果本周出爐。宜蘭縣長林姿妙今出席活動時表示，全案調查中。

宜縣端午節前爆出補習班餵藥風波，本月17日地檢署已搜索該補習班並傳喚負責人、家長、學生與證人，初步掌握案情，後續仍需持續調查及處置。目前調查有一名學生經醫師開立處方箋使用「利他能」，但當天忘記帶藥，補習班老師餵服他人藥品，但依舊違反醫師法規定。

6月21日時有18位家長要求篩檢，23日再增加1位，同時要求轉補習班，共有6位家長要求換補習班，縣府委請宜縣補習教育事業協會媒合，轉介至數家鄰近補習班。

宜蘭衛生局表示，還在陸續聯繫與安排有需求的學童篩檢，目前已安排12位，其中4人昨天完成檢測。利他能不是常見的篩檢項目，要到台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部進行，結果下周後才會陸續出來。

林姿妙今日出席「2023杏輝宜蘭馬拉松報名記者會」分享宜蘭舉辦路跑活動，在地人民的熱情親切以及在地美食的豐盛，但問及補習班私餵「利他能」的進度時，林回應，「今天就是運動賽事馬拉松。目前都已經處理得非常好，宜蘭縣政府對於不肖補習班主動提出（調查），目前已由檢察官處理中。」後續追問協助家長情形時，林僅回，「謝謝。」