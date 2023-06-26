快訊

汽機車不論行人遠近「都要讓」喊卡 今重議標準結果出爐

散布假訊息、課堂爆歧視性騷 王鴻薇向中原大學檢舉毒理專家招名威

走斑馬線卻遭拖吊車撞 留美大學生暑假返台實習遇死劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜縣補習班利他能案進度？ 林姿妙：全案調查中

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
宜蘭縣長林姿妙、杏輝藥品總經理白友烺今（26）日參加「杏輝宜蘭馬拉松」路跑記者會。圖／杏輝提供
宜蘭縣長林姿妙、杏輝藥品總經理白友烺今（26）日參加「杏輝宜蘭馬拉松」路跑記者會。圖／杏輝提供

宜蘭壯圍鄉某補習班擅餵學童服用第三級管制藥品「利他能」，22日調查新增1位疑似服用案例，目前總疑似服用案例為6人；有疑慮篩檢的家長增為20位，結果本周出爐。宜蘭縣長林姿妙今出席活動時表示，全案調查中。

宜縣端午節前爆出補習班餵藥風波，本月17日地檢署已搜索該補習班並傳喚負責人、家長、學生與證人，初步掌握案情，後續仍需持續調查及處置。目前調查有一名學生經醫師開立處方箋使用「利他能」，但當天忘記帶藥，補習班老師餵服他人藥品，但依舊違反醫師法規定。

6月21日時有18位家長要求篩檢，23日再增加1位，同時要求轉補習班，共有6位家長要求換補習班，縣府委請宜縣補習教育事業協會媒合，轉介至數家鄰近補習班。

宜蘭衛生局表示，還在陸續聯繫與安排有需求的學童篩檢，目前已安排12位，其中4人昨天完成檢測。利他能不是常見的篩檢項目，要到台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部進行，結果下周後才會陸續出來。

林姿妙今日出席「2023杏輝宜蘭馬拉松報名記者會」分享宜蘭舉辦路跑活動，在地人民的熱情親切以及在地美食的豐盛，但問及補習班私餵「利他能」的進度時，林回應，「今天就是運動賽事馬拉松。目前都已經處理得非常好，宜蘭縣政府對於不肖補習班主動提出（調查），目前已由檢察官處理中。」後續追問協助家長情形時，林僅回，「謝謝。」

補習 宜蘭 利他能

延伸閱讀

縣長林姿妙率宜蘭縣府主管赴歐洲考察

花博周日500份鮪魚免費吃 李四川、林姿妙行銷宜蘭農漁產

女消防員遭性騷究責籲友善職場 林姿妙：已調查

im.B詐騙案／郭正亮揭陳歐珀退選內情太勁爆：大到宜蘭很多人都知道

相關新聞

毒理專家招名威在新北餵藥涉散布假訊息 王鴻薇向中原大學檢舉

針對新北幼兒園餵藥事件，中原大學副教授招名威日前涉嫌散布不實資訊，引起社會恐慌，國民黨立委王鴻薇今天向中原大學具名檢舉招...

宜縣補習班利他能案進度？ 林姿妙：全案調查中

宜蘭壯圍鄉某補習班擅餵學童服用第三級管制藥品「利他能」，22日調查新增1位疑似服用案例，目前總疑似服用案例為6人；有疑慮...

郭台銘真要2024四腳督 還是在玩「膽小鬼遊戲」？

國民黨正式提名侯友宜為2024總統參選人後，鴻海創辦人郭台銘的動作不斷，似乎並未放棄其「總統夢」。近來關於郭台銘「獨立參選」的傳聞，更是甚囂塵上。種種跡象顯示，郭台銘的「獨立參選」，恐怕並非空穴來風。但問題是郭台銘陣營釋出此一訊息，到底是暴露郭台銘的下一步，還是其策略運用，意欲「以戰逼和」？答案其實並不複雜。

授旗建中樂旗隊 蔡總統：讓世界認識台灣的高中生

蔡英文總統下午接見建中樂旗隊，為赴美國參與世界盃行進樂隊大賽授旗。她肯定同學透過學業以外的專業，用全力以赴的態度，讓社會...

政院：巴比妥等複方藥加強納管 衛福部將舉行審議會討論

行政院因應新北市幼兒園疑似不當餵藥案專案小組上午舉行第二次會議，有關巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品管理，衛福部近...

蘇貞昌復出又開砲 不改「神明也敢騙」本色

辭官隱退的行政院前院長蘇貞昌「好久不見」，25日民進黨總統參選人賴清德揮軍國民黨總統參選人侯友宜本命區新北市造勢，蘇貞昌以「老縣長加院長」身分復出亮相，他說，中央在新北市興建社宅時，侯友宜都未到場。果不其然，蘇貞昌出馬不改「神明都敢騙」的本色。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦