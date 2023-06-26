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毒理專家招名威在新北餵藥涉散布假訊息 王鴻薇向中原大學檢舉

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
針對新北幼兒園餵藥事件，中原大學副教授招名威日前涉嫌散布不實資訊，引起社會恐慌，國民黨立委王鴻薇今天向中原大學具名檢舉招名威，涉嫌違反選罷法、社維法踐踏專業有損校譽。圖／王鴻薇辦公室提供
針對新北幼兒園餵藥事件，中原大學副教授招名威日前涉嫌散布不實資訊，引起社會恐慌，國民黨立委王鴻薇今天向中原大學具名檢舉招名威，涉嫌違反選罷法、社維法踐踏專業有損校譽。圖／王鴻薇辦公室提供

針對新北幼兒園餵藥事件，中原大學副教授招名威日前涉嫌散布不實資訊，引起社會恐慌，國民黨立委王鴻薇今天向中原大學具名檢舉招名威，涉嫌違反選罷法、社維法踐踏專業有損校譽；王並揭露招過去涉及性騷擾案件、公然歧視學生。請中原大學依照教師法，針對所述情事重新評估是否適任。

王鴻薇表示，招名威在三立新聞台6月17日節目「鄭知道了」的新聞內容中，將檢測表中64（-）中的（-），聲稱是必須零檢出的意思，經台灣事實查核中心實際諮詢台灣醫事檢驗學會常務監事高智雄、台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲和台大化學系副教授徐丞志後，強調是「錯誤」訊息，且臉書也將其標示為不實資訊。

王鴻薇指出，招名威過去就有過大翻車，歧視事件招是惡人先告狀。當時招與民進黨立委何志偉召開記者會，稱中原大學校方壓迫他向陸生道歉，但中原大學公開的影片文字稿公布，許多侮辱和挑釁中國大陸學生的言語以及種族、地域歧視的言論都被公開。

王鴻薇進一步指出，招名威在課堂上發表「黑人喝酒會臉紅嗎?黑人會曬傷，有看過嗎?」、「比如你去餐廳，收垃圾收餐盤都是中南美洲那些人，他們都是皮膚沒那麼深，會留鬍子，矮矮的那種人」等歧視性言論，對陸生也是相同歧視，事後受到藍綠政治人物以及社會各界共同撻伐，為社會所不齒。

王鴻薇說，招名威還涉及性騷擾事件確立，至今卻未向受害人道歉。104年8月，招帶領近十名男女碩士生去台南參訪，晚上回到飯店，招名威帶頭起鬨，總計有6位男生將男碩士生壓制在床上，強脫其褲子，整個過程被另一名碩士生以手機錄影下來，在一旁的女碩士生們全程目睹經過。

王鴻薇表示，中原大學性平委員會確認結果屬實，懲處招名威109學年度敘薪停止晉升一級，2年年終獎金停發、接受6小時性平教育課程，沒想到招名威不服懲處，先向中原大學進行申復，遭駁回，隨後又向教育部提起訴願也遭駁回。然而據知情人告知她，招名威至今都沒有向被害者道歉。

招名威 中原大學 王鴻薇

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