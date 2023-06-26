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影／尋求宗教界支持？侯友宜密訪中台禪寺 稱去道謝

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天下午密訪中台禪寺，他稱是代表新北市民去感謝寺方戮力於公益慈善及社會教化。記者賴香珊／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天下午密訪中台禪寺，他稱是代表新北市民去感謝寺方戮力於公益慈善及社會教化。記者賴香珊／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今天到南投進行縣市交流座談外，也至竹山紫南宮參香祈福，下午更密訪埔里中台禪寺，拜會新任住持見穎大和尚，是否是為了尋求支持搶攻宗教票？侯友宜表示，代表市民去感謝寺方。媒體問侯何時與韓國瑜合體？侯回應，他們常聯絡，有同樣信念要讓大家安和樂利，他們會並肩作戰。

中台禪寺與佛光山、法鼓山、慈濟名列國內佛教四大山頭，是中部具指標性的宗教聖地，海內外信徒眾多，是總統大選各陣營的兵家必爭之地。近年受疫情影響，中台禪寺暫時封山停止外界參訪，直至上月26日舉行佛誕浴佛法會暨新任住持交接典禮才讓弟子、信眾入寺參加，本月19日起更開放一般遊客入寺參觀。

侯友宜今天到南投參訪進行縣市交流座談，上午也去紫南宮參香，並與主委莊秋安互動；下午公開行程僅排定至埔里大坪頂了解百香果產況，但在前往大坪頂之前，由縣長許淑華、立委馬文君等人陪同造訪中台禪寺，拜訪上個月才接任住持的見穎大和尚，但行程未公開，一行人停留約40分鐘才離去。

針對密訪中台禪寺是否為尋求宗教界支持，侯友宜表示，中台禪寺在新北市有10個精舍，戮力在社會教化、公益慈善上，幫助新北市的市民非常多，所以請許縣長、馬立委陪他去中台禪寺，代表市民謝謝中台禪寺，並感謝方丈師父的接見。

至於何時要與韓國瑜合體，侯友宜則說，他跟韓國瑜經常聯絡，並面對同樣的信念，就是讓中華民國、這塊土地，大家都能安和樂利，所以他們會一起並肩作戰。

2024大選 總統大選 侯友宜

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