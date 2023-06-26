授旗建中樂旗隊 蔡總統：讓世界認識台灣的高中生

蔡英文總統下午接見建中樂旗隊，為赴美國參與世界盃行進樂隊大賽授旗。她肯定同學透過學業以外的專業，用全力以赴的態度，讓社會認識這些同學，也用整齊劃一的隊形，讓世界認識台灣高中生。期勉大家秉持堅定自信的台灣精神，發揮辛苦練習的成果，取得好成績。

蔡總統欣賞建中樂旗隊演出，接受樂旗隊指揮何浩星致敬。她表示，同學要前往美國參加世界杯行進樂隊大賽，她很高興今天能在同學出發前替大家打氣加油。

蔡總統指出，這次有來自14所不同的學校，從國中到大學的同學，一起用樂旗表演藝術和世界交朋友。建中樂旗隊的實力堅強，在許多國際賽事都有亮眼的表現，像是世界杯行進樂隊大賽，建中曾拿下3次冠軍。

蔡總統說，去年同學不畏疫情與時差的挑戰，在有世界音樂界奧運之稱的世界音樂大賽，獲得最高級別的季軍。今年，總統府的元旦升旗典禮，邀請建中樂旗隊，為全國人民帶來精采的演出。

蔡總統表示，這些優異成績背後，都充滿辛苦的汗水和淚水。同學不只要在一周內，背熟70多張的隊形圖，在訓練中，即使遇到起水泡，拉傷，中暑等情況，都沒有放棄，堅持練習。相信大家秉持這樣堅定自信的台灣精神，一定可以發揮辛苦練習的成果，取得好成績。

蔡總統說，或許有許多人是從學校制服認識樂旗隊的同學，但同學透過學業以外的專業，用全力以赴的態度，讓社會認識他們，用整齊劃一的隊形，讓世界認識台灣的高中生。

蔡總統指出，以前她當學生時，出國就是忙著唸書，但現在時代不一樣了，很高興看到這麼多年輕的同學發揮專長，為台灣做最好的國民外交。她要感謝師長照顧和帶領，以及外交部、教育部、證交所與文化總會的努力。同學能夠築夢啟航，大家支持是一大助力。

蔡總統說，今年建中樂旗隊成立邁入第40年，期盼大家將臻於完美，止於至善的精神，繼續傳承下去，祝福同學旅途順利。