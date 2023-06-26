政院：巴比妥等複方藥加強納管 衛福部將舉行審議會討論

行政院因應新北市幼兒園疑似不當餵藥案專案小組上午舉行第二次會議，有關巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品管理，衛福部近日舉行管制藥品審議委員會討論。除高雄市4位醫師涉及醫療不當使用巴比妥管制藥品外，其餘各縣市尚無發現有流向不明或醫療不當使用。

行政院指出，近期各界關注管制藥品檢驗方式及其數據相關疑義，衛福部邀集學者專家討論，專家認為所有檢驗方法都應先進行確效，以確認檢驗結果的可信賴。使用免疫分析法進行初步篩檢，是快速且經濟的選擇，當檢驗結果小於門檻值時，可判定為陰性，代表欲檢測物質存在之可能性較低。

當對初步結果有疑義時，可將原檢體以質譜法進行確認檢驗，其門檻值可至2.5ng/mL，比免疫分析法精確很多。

當檢驗結果為未檢出時，表示檢驗方法能力極限下，未測出可信賴的陽性結果。無論使用何種檢驗工具所得結果，僅能呈現檢驗當下檢體狀況，實務上，仍應依據個案的臨床資訊綜合判斷為宜。

行政院表示，衛福部食藥署6月15日發函各縣市衛生局，請執行管制藥品實地稽查時，一併將巴比妥及苯二氮平類藥品列入標的加強查核。目前各縣市均積極配合稽查，包括高雄市、桃園市、宜蘭縣、金門縣、台南市、屏東縣、嘉義市等。已知除高雄市有發現4位醫師涉及醫療不當使用巴比妥管制藥品外，其餘各縣市目前尚無發現有流向不明或醫療不當使用。

行政院指出，為協助教保服務機構相關人員，更加瞭解幼兒園託藥措施及處理流程，教育部先前已研編食藥安全教育參考教材，6月21日提供幼兒園託藥及餵藥安全基本資訊，請各地方政府轉知公私立教保服務機構運用；教育部國民及學前教育署函請各地方政府，今年增加辦理用藥安全研習場次，補助辦理經費，提升教保服務機構相關人員，及家長對託藥及用藥安全專業知能，讓親師共同維護幼兒健康。