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賴清德再談縮短公私立大學學費差距 盼建立公義社會

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午接見「社團法人高雄市社福慈善總會」成員。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見「社團法人高雄市社福慈善總會」成員。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午說，目前公私立院校學雜費平均差額，約為5萬元，未來政府將進一步編列經費，補助私立大專校院學生學雜費差額，縮短公私立大學學雜費落差。

賴清德是接見社團法人高雄市社福慈善總會時，做了這個說明。賴清德表示，2020年他曾與高雄市長陳其邁舉行記者會，分享台南所推動的「有情有疼心ㄟ厝」計畫，高雄市社福慈善總會也共襄盛舉，他非常欽佩。

賴清德指出，政府在照顧弱勢方面，強化社會安全網第二期計畫未來五年挹注407億元經費持續推動。關於即時的急難救助，提供1萬元至3萬元的救助金給需要的民眾，去年已核發達6300人次以上，核發救助金超過8600萬元。

賴清德說，蔡英文總統上任後，政府積極推動長照2.0，長照服務據點由700多處增加到1萬2000處，長照服務員從2萬多人成長至9萬多人，居家長照服務員的薪資，也比以往提升。長照2.0希望民眾有需要時，就能找到長照據點，得到服務，這項社會政策滿意度達九成。

賴清德表示，政府也努力推動零歲到6歲國家一起養政策。由父母或親屬自己帶、沒送托育的育兒津貼，已大幅提高；公共托嬰補助與準公共化托嬰中心補助更多。2歲到5歲幼兒，如果上公立幼兒園，家長一個月最多只要負擔1000元；非營利幼兒園，家長一個月最多負擔2000元；準公共化的幼兒園，家長一個月最多只要負擔3000元。政府在育兒相關預算增加至將近1100億元，長照預算成長至649億元，政府逐漸建構社會安全網，照顧長者、幼兒及弱勢族群。

針對補助私立大專學生學雜費，賴清德說，經濟情況相對弱勢的同學，反而多數念私立大學，公私立院校學雜費平均差額約為5萬元，未來政府將進一步編列經費，補助私立大專校院學生學雜費差額，縮短公私立大學學雜費落差。政府透過教育培養國家人才，人才愈多，國家就愈好，政府有責任減少國人獲得教育的成本，做到平等。

賴清德表示，政府推動福利政策，逐步建立社會安全網，有能力就多做一點，他提出差距5萬元由政府先補助一半，也就是2萬5000元以上，蔡總統很支持，行政院長陳建仁也很支持，認為可以馬上做。

賴清德 長照

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