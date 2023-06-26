柯文哲自爆已想好行政院長人選 再提黃國昌當法務部長：只怕他個性太衝
台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，已經想好行政院長的人選，團隊有在研究部會首長，時代力量前立委黃國昌對司法改革很有想法，他來擔任法務部長沒有問題，只是個性太衝，有時候需要踩煞車。
柯文哲上午接受廣播節目專訪說，他的優勢選區還是在北部，因為民眾黨還是比較偏向北部的政黨，現在需要花點時間耕耘濁水溪以南。
柯文哲指出，黃國昌對司法改革蠻有想法，擔任法務部長沒有問題，他去找黃上課，聽了半個鐘頭，他覺得術業有專攻，他曾有過念頭，想要找黃國昌擔任民眾黨不分區立委。
柯文哲說，黃國昌的個性實在太衝，有時候需要踩煞車，就怕有時候抗生素用太強，細菌都死光了。
柯文哲表示，他們團隊最近做表，研究每個部會的首長，總是要知道未來的人選，行政院長已經想好了。
柯文哲認為，民眾黨不分區立委的基礎線是8席，要努力往上推，最近他的民調有變高，但是會高到什麼地方，現在還不知道，但是區域立委不會提很多人選，因為打仗要錢，而且人才難求，我們哪有那麼多錢。
柯文哲說，現在比較確定的是民眾黨立委張其祿，應該會參選台北市第八選舉區，文山區、中正區10里，台北市第五選舉區，萬華、中正區21里，會與無黨籍主持人于美人合作，我們如果派人去，是兩敗俱傷，這個要想一下。
柯文哲指出，新北市不能完全沒有人選，政治是人才培養的過程，真的需要時間，如果按照這個趨勢走下去，他自認有機會贏得勝利，如果把那些因素算一算，贏的可能是蠻高的。
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