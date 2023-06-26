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藍黨團批打詐國家隊越打詐騙越多 民進黨是國家級詐騙

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立院黨團今舉行「打詐國家隊！踢皮球國家隊！」記者會。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團今舉行「打詐國家隊！踢皮球國家隊！」記者會。記者林伯東／攝影

國民黨立法院黨團舉行記者會表示，蔡政府所謂的打詐國家隊，打詐辦公室，是踢皮球國家隊；所謂打擊詐騙，是越打詐騙越橫行，蔡政府滿腦子都在想選舉，思考如何騙到選票，國家級詐騙非民進黨莫屬。

針對詐騙案件橫行，國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團提出具三點意見，一、民進黨執政以來，詐騙案件越來越多，詐騙金額越來越高，內政部長林右昌也承認詐騙已是國安問題，蔡政府卻是束手無策，打詐國家隊成為互打國家隊，國民黨團予以嚴厲譴責。二、民進黨執政7年，詐騙橫行、越來越嚴重，明年國民黨重返執政，一定強力打擊詐騙，還給民眾一個安寧、健康生活環境。

國民黨團書記長謝衣鳯指出，根據刑事局統計資料顯示，近7年詐騙財損，從2017年40億元，到2022年高達69億元，這還只是有報案紀錄的金額。詐騙中最嚴重的問題是第三方支付，在台灣已經超過1萬家遭詐騙洗錢濫用的業者，請問主管機關是誰？金管會、數發部要不要負起相關責任？

國民黨副書記長洪孟楷表示，一頁式購物網站詐騙依舊猖獗，民眾等到貨款付款後，才發現遭到詐騙。金管會、國家通訊傳播委員會都曾說找過相關入口網站業者喝咖啡，但為何這些詐騙廣告仍能刊載入口網站內，詐騙集團要能夠成功在入口網站刊登廣告，就必須提交身分或企業文件，難道金管會、國家通訊傳播委員會、數發部，不能順藤摸瓜，找出下廣告的身分，政府部門互踢皮球，只有累死第一線檢察官與員警。

國民黨立委賴士葆說，行政院前院長蘇貞昌不斷對國人吹噓蔡政府打詐成效有多好，數字會說話，比較去年與今年詐騙案發生數，1月增加7%、2月32%、3月32%、4月9%、5月26%。有此可見，從蘇貞昌到行政院長陳建仁，所謂打詐國家隊，越打詐騙越猖獗。

賴士葆質疑，資安署真的有做好政府部門網站網址，做到「HTTPS」(安全通訊的傳輸協定)嗎？政府各部門的資料仍不時發生外流事件，中華民國ROC的縮寫，現在C被改名為「chicane」，變成詐騙國家、詐騙共和國，全球四處去詐騙。

賴士葆說，詐騙集團不怕抓，最重要的原因之一是黑莓卡，詐騙集團利用這種國際漫遊卡，具有不記名、IP位置在海外等特性，台灣電商平台都可以買得到黑莓卡，價格從300元至400元，詐騙集團都知道要用黑莓卡，只有國家通訊傳播委員會看不到，國家通訊傳播委員會可以遏止黑莓卡的濫用，但居然說做不到。

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