與日本與那國島交流引發北京關切 游錫堃：什麼事都怕就走不出去了

立法院長游錫堃推動台灣和日本與那國島交流，倡議在宜蘭設置眺望平台，7月4將率團搭船往返與那國島，北京近來也加強拉攏與日關係，台灣這一連串動作是否將引發對岸關切？游錫堃表示，「我們的目的定位在觀光，北京有他們的目的，不予評論」，如果害怕北京抗議，那麼台灣就走不出去。

與那國島隸屬日本沖繩縣，它不完全是觀光之島，更具有軍事戰略的重要地位，現任沖繩知事玉城丹尼關注與中國關係，北京也加強拉攏。據了解，玉城丹尼可能會在7月訪中。

與那國島距宜蘭蘇澳鎮僅100多公里，是沖繩縣八重山諸島最西側的小島與最西領土，鄰近中、日存有爭議的釣魚台列嶼，日本政府近年來不斷加強其防禦工事，包括在島上設立執行監視任務的軍事基地，派駐機動雷達部隊監視中國在釣魚台列嶼近海的船艦，預定在2024年底前在島上派駐電子戰部隊。

中國軍機與艦艇近來也經常在附近出現，日本防衛省4月27日發現一架中國無人機，在與那國島與台灣之間的上空飛行，是日本首度在這個空域發現中國無人機，中國3艘艦艇4月29日穿越沖繩縣宮古海峽，日本出動機艦監控。

游錫堃今天到宜蘭與相關單位討論在蘇澳鎮設置與那國島的眺望台，他還預計7月4日率團搭船往返，屆時「日華議員懇談會」會長古屋圭司將與日方國會議員在與那國島迎接，古屋圭司等人也會與游錫堃搭船到蘇澳。

為避免捲入地緣紛爭，游錫堃把此行定調為觀光、文化交流，降低政治敏感性。面對北京有意拉攏關係，游錫堃今表示，北京有北京的目的，他不予評論，我們目的定位在觀光，所以7月4日邀請交通部觀光局、財政部等單位，還有宜蘭大學等產官學界搭船前往，是為了打通一條觀光通路，宜蘭跟與那個島111公里很近，宜蘭去到基隆也要百公里，值得大家共同行銷，這行銷對宜蘭縣是有幫助的。