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議員爆助理遭市府顧問多次性騷 桃市府：暫停職務

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市議員許家睿今天控訴，自己的3位女助理短短2個月內，接連被環保局程姓股長和夏姓市府顧問等人性騷4次。市府回應，已啟動性平調查機制。本報資料照片
民進黨桃園市議員許家睿今天控訴，自己的3位女助理短短2個月內，接連被環保局程姓股長和夏姓市府顧問等人性騷4次。市府回應，已啟動性平調查機制。本報資料照片

民進黨桃園議員許家睿今天控訴，自己的3位女助理短短2個月內，接連被環保局程姓股長和夏姓市府顧問等人性騷4次。對此，桃園市政府新聞處長羅楚東稍早表示，市府接獲申訴後即啟動性平調查機制，目前已暫停夏姓顧問職務，要求配合調查；環保局程姓股長則調離現職，靜候環保局調查委員會調查。

許家睿表示，短短2個月內，他的辦公室女助理接連發生4起被性騷擾案件，對方皆為工作往來的桃園市府公職人員；其中，夏姓顧問在餐會上強迫女助理擁抱、十指緊扣；程姓股長則「言語性騷」，要女助理在他面前換衣服，還曾經在餐會上碰觸女助理。

目前被點名的環保局程姓股長，已經被調離現職。被點名的夏姓顧問則回應，沒有任何意圖，如果造成不舒服願意道歉。

桃園 換衣服 議員

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