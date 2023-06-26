影／表揚反毒有功人士團體 蔡英文總統親頒獎
法務部上午在國家圖書館舉辦「112年反毒有功人士團體頒獎典禮」，表揚於反毒領域有功人士團體，蔡英文總統及行政院長陳建仁親自到場頒發獎狀及獎盃，並對所有從事毒品防制業務之人員的努力與付出給予肯定，包括法務部和教育部多位首長也出席。
配合義務役從4個月延長為1年，考量兼顧服役及學業，教育部拍板「3+1方案」，提出3年完成學業、1年服兵役，會前教育部長潘文忠受訪時表示，這是在大學提供彈性的修課機制，完全由學生評估作選擇，不是要求每一個學生都這樣。行政院長陳建仁也表示，是給大學生更多自由選擇的機會，並沒有強制，這樣規畫的目的是讓所有的年輕人，在大學課程的選擇中有多一個選擇的機會。
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