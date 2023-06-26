影／服貿成攻防焦點 陳建仁：雞蛋不要放在同一個籃子裡

兩岸服貿議題近來成為選舉攻防焦點，行政院長陳建仁今天說，兩岸永續健康交流是政府政策，在上一次數十萬國人年輕人站出來反對黑箱服貿，很明顯表示出大家對於服貿協議的看法，這幾年間台灣不斷經濟發展，國際也有亮眼成績，國際合作必須有更多跨國合作，「不是把所有雞蛋都放在同一個籃子裡」。

國民黨總統參選人侯友宜昨到彰化縣鹿港參訪，他表示，以前到現在政策非常明確，兩岸應重啟對話、務實交流，經貿、教育、文化、經濟的合作勢必要快速展開；他並點名，當年是民進黨、柯文哲阻擋兩岸服貿協議。

民眾黨總統參選人柯文哲近日也拋重啟服貿議題，卻遭民進黨集中火力攻擊。柯昨天表示，蔡英文總統和民進黨總統參選人賴清德「每天都放狗咬人，要不要狗主人自己出來回應一下？」柯文哲今天也在廣播節目中，重申自己一直以來並非反服貿，而是反對黑箱程序。

兩岸服貿議題備受關注，陳建仁今天接受媒體聯訪時提到，兩岸永續健康交流是政府政策，在上一次數十萬國人年輕人站出來反對黑箱服貿，很明顯表示出大家對於服貿協議的看法，這幾年間台灣不斷經濟發展，國際也有亮眼成績，這告訴我們，國際合作上需要更多跨國合作，不是把所有雞蛋都放同一個籃子。

陳建仁也說，最近從中美貿易戰、國際局勢動盪可看出，很多國家開始跟中國談合作時，都會談去風險化的目標，大家希望朝這目標，讓台灣跟理念相同國家有合作，跟中國合作希望朝永續健康方向，但他也重申，不是把所有雞蛋都放同一個籃子。

至於近日港人來台人數驟減，民進黨政府港人政策疑似變調。陳建仁強調，挺香港且歡迎香港人才、資金來台灣，大家一起努力謀求發展，一向是政府的目標，對於相關的申請作業程序還有審查規定，會請相關單位不斷改進，讓這件工作進行得更順暢。