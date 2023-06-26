羅智強批陳吉仲「無能米蟲」 籲監察院：別只敢找基層公務員麻煩

國民黨大安區立委參選人羅智強日前宣布成立「反貪腐監察院」，羅將在今天早上赴監察院舉發監察委員高涌誠濫權。此外，他在臉書宣布，第二告要告農委會主委陳吉仲，痛批他是「無能米蟲」在位期間，護萊豬，支持日本核災食品等，更在日前台東縣長饒慶鈴及國民黨的努力下讓鳳梨釋迦重新銷往中國講出「自貶國格」，呼籲監察院「不要只敢找基層公務員麻煩，有點腰桿，彈劾陳吉仲下台。」

羅智強指出，因檢疫和標示不符合規定等理由，中國陸續暫停台灣豬肉、鳳梨、蓮霧、石斑魚、釋迦等眾多農漁食品輸入。身為主委陳吉仲不幫農漁民的忙積極與陸方交涉，還不斷以政治語言惡言相向，讓情況越來越糟。

羅智強說，最可惡的是，中央不作為，台東縣長饒慶玲設法自救幫助農民，陳吉仲還說「自貶國格」，要農民分散市場這種風涼話。他說「饒慶玲說得好，陳吉仲若做好農業部長的事情，台東縣政府及各縣市就不需要那麼辛苦了。」

羅智強痛批，自稱不戀棧，會知所進退的陳吉仲，「是史上任期最久、也擺爛最久的農委會主委。」除了大灑幣補助，幫民進黨搶農田水利會、圈農地搞光電，政績乏善可陳。

羅智強表示，中天行政訴訟中，陳吉仲被法院認證「有史以來最不適任的農委會主委」，更堪稱民進黨政府最厚顏、最愛做官的首長，「沒有之一，因為其他的早都滾蛋了。」