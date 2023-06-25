台東推動釋迦輸陸 侯友宜：地方政府可為人民做更多事

國民黨總統參選人侯友宜今晚說，「謝謝饒縣長，為大家開了一扇門，做了地方父母官該做的事，照顧了農民的生計，反映了地方的聲音，就算是地方政府，只要盡心盡力，一定可以為人民做更多的事，以民為天，一定要把民眾，隨時放在心裡」。

競選工作室今晚砲打中央指出，台東鳳梨釋迦恢復輸往中國大陸，農委會主委陳吉仲竟在個人臉書批評，台東縣長饒慶鈴「配合中國起舞」、「自貶國格」，饒慶鈴幫助台東農民，陳吉仲自己拿不出一點辦法，根本束手無策，就只會嘴砲酸人，根本就是「自貶人格」，「配合民進黨抗中政策起舞」，讓農民枯等，就是坐以待斃，陳吉仲只會酸人寫臉書，說要把釋迦外銷日本美國，結果是，外銷日本的成績，低的可憐。

呂家愷說，饒慶鈴為台東農民發聲，為農民找生計，還被抹黑曲解成，中國大陸搶台灣農民的工作，請陳吉仲把話說清楚，到底配合了什麼？又損了什麼國格？整個事件，損失的只有農民辛苦栽種的血汗錢，配合中央的結果，就是什麼都沒有。

呂家楷表示，就像饒慶鈴所說，外銷檢疫當然是中央的權責，但目前的中央政府，根本沒有辦法和對岸對話，更不要說溝通，既然中央不行，那就只有地方自己來，結果沒想到，溝通有了結果，還要被說風涼話，地方做了中央做不到的事，反而要被指責。

侯友宜今也在臉書PO文，提及自己到新竹城隍廟參拜時，遇到一位父親帶著全家人對我說，「我的孩子交給你了，希望給他一個安居樂業好生活。」自己將乘載更大的任務，讓人民安心國家穩定，讓廉潔有效率的政府再現。

侯友宜說，這位父親講的話令人感慨，代表這些年中央政府失能，也是許多老百姓確確實實的心聲。城隍爺對自己來說是很重要的宗教信仰，祂如同自己的長官，昔日破案都是在城隍爺的庇佑下達成，今天再度來城隍廟向城隍爺報告「阿sir我來了」。

侯友宜指出，他將承載更大的任務，讓人民安心國家穩定，讓廉潔有效率的政府再現。感謝新竹市議長許修睿、副議長余邦彥、立委鄭正鈐及國民黨團議員全員到場來加油支持，展現團結決心。新竹是一個年輕有活力的科技城，未來當選總統，自己會與地方由下往上，共同合作，回應地方需求、解決問題，讓新竹更繁榮、進步。

侯友宜承諾，不會辜負人民的託付，讓年輕人「投入職場，遠離戰場」，解決低薪問題；同時一定會將民進黨這八年所作所為，不公不義，包括缺疫苗、缺蛋、太陽光電等黑幕，都公開周知、重新檢視，效法城隍爺的無私捍衛公義的精神，讓社會能夠安定。