北農將變天？陳吉仲批韓國瑜讓農民像下賭 蔣萬安曝改選關鍵

台北農產運銷公司經營權變天？明天董事會將選出新任董事長，並將召開臨時董事會選出新任總經理。對於農委會主委陳吉仲在臉書發文以北農前總經理韓國瑜為例，指專業經營才能改變菜土菜金現象，批韓國瑜任總經理期間「菜土菜金，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期」。台北市長蔣萬安今表示，北農相關人選都是依據過去的專業與經驗。

蔣萬安今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動，媒體問蔣萬安，北農明天董事會改選，陳吉仲臉書喊話應該要專業經營，對於明天的董事會改選是否有信心一舉全拿董總座？蔣說，北農相關人選都是依據過去的專業與經驗，相信未來能擴大經營績效，穩定市場供需，更重要，是會確保農民。

媒體追問有信心董事長、總經理都由市府與農會派拿下？蔣萬安說，都是依照相關程序來進行。