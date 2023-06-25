快訊

台北羽賽／黑馬之旅留亞軍 蘇力揚男單無緣留冠仍創最佳

新北樹林潭興街住宅火警搶救中 不確定有無人員受困

房市一片死寂！案場來客數大減 僅這縣市穩住陣腳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北農將變天？陳吉仲批韓國瑜讓農民像下賭 蔣萬安曝改選關鍵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動。圖／北市府提供

北農產運銷公司經營權變天？明天董事會將選出新任董事長，並將召開臨時董事會選出新任總經理。對於農委會主委陳吉仲臉書發文以北農前總經理韓國瑜為例，指專業經營才能改變菜土菜金現象，批韓國瑜任總經理期間「菜土菜金，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期」。台北市長蔣萬安今表示，北農相關人選都是依據過去的專業與經驗。

蔣萬安今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動，媒體問蔣萬安，北農明天董事會改選，陳吉仲臉書喊話應該要專業經營，對於明天的董事會改選是否有信心一舉全拿董總座？蔣說，北農相關人選都是依據過去的專業與經驗，相信未來能擴大經營績效，穩定市場供需，更重要，是會確保農民。

媒體追問有信心董事長、總經理都由市府與農會派拿下？蔣萬安說，都是依照相關程序來進行。

北農 蔣萬安 韓國瑜 陳吉仲

延伸閱讀

柯文哲、蔣萬安出席光大寮聚保宮環島祈安遶境

陳水扁斷言未來蔣萬安一定選總統 本尊回應了

撿到槍？北農改選 陳吉仲今秀數據諷韓國瑜任職時「菜土菜金」

北農人事改選 陳吉仲：專業經營才能改變菜土菜金

相關新聞

撿到槍？北農改選 陳吉仲今秀數據諷韓國瑜任職時「菜土菜金」

農委會主委陳吉仲暨昨天在臉書發文批台東縣長繞慶鈴「配合中國起舞」，他今天發文以北農前總經理韓國瑜為例，指專業經營才能改變...

遭批配合大陸政治起舞 饒慶鈴反擊陳吉仲：民間認為最不適任部會首長

農委會主委陳吉仲昨臉書發文，指台東縣長饒慶鈴配合對岸政治起舞，饒慶鈴昨說明後，她今天下午也在臉書，以「穿著國王新衣的陳吉...

北農將變天？陳吉仲批韓國瑜讓農民像下賭 蔣萬安曝改選關鍵

台北農產運銷公司經營權變天？明天董事會將選出新任董事長，並將召開臨時董事會選出新任總經理。對於農委會主委陳吉仲在臉書發文...

北農人事改選 陳吉仲：專業經營才能改變菜土菜金

台北農產運銷公司26日將進行人事改選。農委會主委陳吉仲今天以翁震炘、韓國瑜任總經理期間蔬菜批發價格變動數據表示，專業經營...

拜登稱習近平獨裁者之前 應先想想美國扶持的獨裁政權有多少

美國總統拜登稱大陸國家主席習近平是獨裁者，拜登說這番話前，應該先想想近代歷史上的美國是如何在全球恣意橫行，是多麼蠻橫野蠻。美國的霸道，是全球無一倖免，美國為了其自身利益，過去陰謀推翻他國合法政府，扶持符合美國利益的獨裁者不知凡幾，美國白宮更是樂此不疲支持獨裁者。 美國在伊朗、智利策動政變，乃至在全球，扶植親西方勢力獨裁者，尼加拉瓜蘇慕薩獨裁政權是美國長年大力支持，蘇慕薩被人民推翻後，怒不可遏的美國，就在尼加拉瓜外海放水雷，支持叛軍顛覆尼加拉瓜合法政府，美國的陰謀橫行全球，全球都躲不掉美國顛覆的毒手，這種危害比起北京的獨裁，不知道誰比較危險。

馬邀陸生訪台 教部要大學提維安計畫 專家：技術性杯葛

前總統馬英九邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生7月來台交流，被蔡政府技術卡關，迄今仍難以成行。教育部發文要求台大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦