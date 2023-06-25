陳水扁斷言未來蔣萬安一定選總統 本尊回應了

前總統陳水扁今天專訪參選北市大同士林選區的民進黨議員王世堅，提到台北市長蔣萬安，陳水扁認為蔣萬安未來一定會選總統，並舉韓國、菲律賓的例子，表示機會不是沒有。對此，蔣萬安今回應，他就是專注眼前的事情，市政還有很多可以努力的空間，可以做得更好的地方，他就是和市府團隊加倍努力。

陳水扁今天專訪王世堅時提到台北市長蔣萬安，未來一定會選總統，他也舉韓國朴槿惠，菲律賓的馬可仕三世為例，表示這些都是政二代，所以這位姓蔣的市長未來選總統不是沒有機會。王世堅也認為，蔣萬安很有潛力，的確會是未來民主運動台灣派、民進黨最大、最後的對手，不能小看蔣萬安，尤其蔣的潛力是有馬英九的優點。

不過王世堅也說，接下來就看蔣萬安雙城論壇到對岸的表現，如果可以維持台灣心、台灣情、要與中共對抗，就會是未來民進黨的對手，不過現在蔣萬安最大弱點，身邊有太多公媽派。

蔣萬安、民眾黨主席柯文哲、民進黨立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀等人今天出席光大寮聚保宮環島祈安遶境活動，對於陳水扁斷言蔣萬安未來一定選總統，甚至王世堅也稱蔣萬安有潛力，蔣萬安僅回應，他就是專注眼前的事情，市政還有很多可以努力的空間，可以做得更好的地方，他就是和市府團隊加倍努力。